きのう、東京・北区の小学校で起きた火事。最初に消火にあたった男性教諭が出火当時、「音楽準備室」の奥側の角が激しく燃えていたと証言していることが新たにわかりました。【写真を見る】授業中の女性教諭が焦げ臭さを感じるも火災に気づかず一度教室へ 「音楽準備室の角が激しく燃えていた」最初に消火にあたった男性教諭が証言東京・北区の小学校火災音楽室で授業中だった小5児童「（音楽準備室が）隣なので火とか見え