サッカー日本代表は２０日（日本時間２１日）に北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦のチュニジア戦（メキシコ・モンテレイ）に臨む。第１戦でオランダと引き分けた日本にとっては何としても勝ちたい一戦は、初戦で左膝を負傷したＭＦ久保建英が欠場となり、右シャドーの“代役”も注目される。＊＊＊＊＊オランダ戦の先発１１人から、大幅なターンオーバー（選手入れ替え）は行わないだろう。しかし、数人の入れ替えは十分に考えられる