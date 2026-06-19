今週末は、本州付近で梅雨前線の活動が活発になり、20日(土)は西日本と北陸、21日(日)は東日本と東北で警報級の大雨のおそれがあります。局地的には短時間で道路が冠水するような激しい雨が降るでしょう。土砂災害や川の増水に注意が必要です。20日(土)雨雲が西日本から東日本へ拡大今日19日(金)は、梅雨前線の北上に伴い、九州では1時間に30ミリ以上の激しい雨が降り、6月1位や今年一番の大雨になった所がありました。今夜は大