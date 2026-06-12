今日12日午後は、東京都心周辺に活発な雨雲がかかっていて、雨柱が見られました。関東ではすでに各地で大雨となっていて、夜にかけて局地的に雷雨や激しい雨・非常に激しい雨が降るでしょう。低い土地の浸水や川の増水に警戒・注意してください。東京都心でゲリラ豪雨「非常に激しい雨」を観測今日12日は、上空の寒気や気温の上昇により、大気の状態が非常に不安定となっています。北海道から東海にかけて所々で雨や雷雨となって