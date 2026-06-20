厚生労働省は、ハローワークでＡＩ（人工知能）が求職者の適性に合った仕事を提案する実証実験の結果を公表した。参加した職員の約７割がＡＩの提案を「妥当ではない」と評価するなど、提案内容の精度には課題があった。実証実験は職業紹介業務の効率化を図る狙いで、昨年９月〜今年２月に全国１０か所のハローワークで実施。過去３年分の求職・求人データを学習させたＡＩが、求職者の希望や特性などから適性の度合いが高いと