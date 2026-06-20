お笑いコンビ「バナナマン」の設楽統（53）が19日深夜放送のTBSラジオ「JUNKバナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1・00）に出演し、自身のギャラが高い理由について語る場面があった。この日は「乃木坂46」を5月21日に卒業した女優・梅澤美波がゲスト出演。そこで進路相談をすることとなったが、設楽は「今はまだ若いから。自分がやりたいことよりも、何でもやる方がいいと思う」とアドバイスした。また「20代、30代