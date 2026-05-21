今日5月21日は、低気圧や前線の影響で九州〜関東を中心に広く雨となり、近畿や東海、北陸、関東では局地的に警報級の大雨となる恐れがあります。土砂災害や道路の冠水などに十分ご注意ください。東北でも雨が降る所が多いでしょう。一方、北海道と沖縄は晴れ間が出る見込みです。西・東日本で広く雨関東〜近畿は局地的に警報級大雨今日21日は低気圧や前線の影響で、九州〜関東にかけては一日を通して雨が降りやすく、雷を伴って