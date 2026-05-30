31日(日)は広く晴れて、厳しい暑さとなるでしょう。6月1日(月)から2日(火)は台風6号が暴風域を伴って強い勢力で沖縄や奄美に接近する予想です。その後は台風6号は西日本や東日本に近づく見込みです。沖縄は大荒れの天気となるでしょう。九州から東北の太平洋側でも警報級の大雨となる恐れがあります。1週目(31日〜6日)台風と前線で大雨の恐れ31日(日)は九州から北海道にかけて晴れるでしょう。6月1日(月)から2日(火)は台風6号が