¹Ã»Ò±àÌ¾Ìç¹»¤ÎÎòÂå¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡ÁÃÒíçÏÂ²Î»³ÊÔ
¡¡£¸·î£µÆü¤Ë³«Ëë¤·¤¿Âè107²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹â¹»Ìîµå¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¿ÅÁÅý¹»¤«¤é¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿·±Ô¹»¤Þ¤Ç¡¢49¤ÎÂåÉ½¹»¤¬Â·¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ç¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¾¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤òÇÚ½Ð¤·¤¿Ì¾Ìç¹»¤Î¡ÖÎòÂå¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡×¤ò¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¸½¾ì¼èºà¤òÂ³¤±¤ë¸ÍÅÄÆ»ÃË»á¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¶¯ÂÇ¤ÎÃÒíç¡×¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤·¤á¤Æ¤¤¿ÃÒíçÏÂ²Î»³¡£¤½¤Î40Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ò¤â²ò¤±¤Ð¡¢¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¼¡¡¹¤È¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£¿ô¤¢¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤È¤È¤â¤Ë»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ëÌ¾Áª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¡¢¼î¶Ì¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤¿¡£
£±¡¡¡Ê±¦¡ËÀ¾ÀîÍÚµ±
£²¡¡¡ÊÆó¡Ë¹õÀî»ËÍÛ
£³¡¡¡Êº¸¡Ë´îÂ¿Î´»Ö
£´¡¡¡ÊÃæ¡ËÃÓÊÕ·¼Æó
£µ¡¡¡Ê°ì¡ËÉðÆâ¿¸°ì
£¶¡¡¡Ê»°¡ËÎÓ¹¸ÂÁ
£·¡¡¡ÊÊá¡ËÃæÃ«¿Î
£¸¡¡¡ÊÍ·¡ËÀ¶¿å¾¼½¨
£¹¡¡¡ÊÅê¡ËÃæÀ¾À»µ±
¡ÚÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¤ÎÊõ¸Ë¡Û
1997Ç¯²Æ¤ËÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¸½¡¦ÃÒíçÏÂ²Î»³´ÆÆÄ¤ÎÃæÃ«¿Î»á¡¡photo by Sankei Visual
¡¡1985Ç¯½Õ¤Î¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤«¤é40Ç¯¡£¹âÅè¿ÎÁ°´ÆÆÄ¤¬ÁÃ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¶µ¤¨»Ò¤ÎÃæÃ«¿Î´ÆÆÄ¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿ÃÒíçÏÂ²Î»³¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç¤âÌ¾¤À¤¿¤ë¶¯¹ë¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë17²ó½Ð¾ì¤·¡¢Í¥¾¡1²ó¡¢½àÍ¥¾¡4²ó¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£°ìÊý¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¡¢Í¥¾¡3²ó¡¢½àÍ¥¾¡1²ó¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½Õ²Æ¹ç¤ï¤»¤¿ÄÌ»»¾¡Íø¿ô¤Ï74¾¡¤ËÃ£¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÎòÂå10°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Îµ±¤«¤·¤¤ÀïÀÓ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤Î³èÌö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Íºà¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ÎÁªÄê¤ÏÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤Ð¤«¤ê¡£³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤âÂ¿¤¯¤Î¸õÊä¤¬Áè¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÁª¹Í¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤«¤é¡£1996Ç¯½Õ¤Ë½àÍ¥¾¡¡¢1997Ç¯²Æ¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤Î¼ç¾¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÃæÃ«¿Î¡Ê¸µºå¿À¡¢³ÚÅ·¤Û¤«¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2000Ç¯²Æ¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ÇÂç²ñ3ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿£µÈÖÂÇ¼Ô¡¦¸åÆ£¿Î¡ÊÆ±»Ö¼ÒÂç¡Á¥Þ¥Ä¥²¥óÌ§ÅçÌîµåÉô¡Ë¡¢£±Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿2000Ç¯²Æ¤ËÍ¥¾¡¡¢3Ç¯»þ¤Î2002Ç¯²Æ¤Ë½àÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿²¬ºê¾ÍÚß¡Ê·ÄÂç¡ÁJFEÅìÆüËÜ¡Ë¡¢2006Ç¯¤Ë¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¤·¤¿ºÝ¤Î£´ÈÖ¡¦¶¶ËÜÎÉÊ¿¡Ê¸µºå¿À¡Ë¡¢2009Ç¯²Æ¤«¤é5µ¨Ï¢Â³¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Æ»Ã¼½ÓÊå¡ÊÁá°ðÅÄÂç¡ÁÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ2017Ç¯²Æ¤«¤éÆ±¤¸¤¯£µµ¨Ï¢Â³½Ð¾ì¤·¤¿ÅìºÊ½ãÊ¿¡ÊDeNA¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë£²Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿2021Ç¯²Æ¤ËÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÅÏÉô³¤¡Ê¸½¡¦ÀÄ³ØÂç¡Ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡×¤¬¤º¤é¤ê¤È´é¤òÂ·¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¸½´ÆÆÄ¤ÎÃæÃ«¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤òÇ¤¤»¤ë¡£¼ÂºÝ¤À¤ì¤¬ÀµÊá¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤âÂç¤¤Êº¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¯ÎÏÂÇÀþ¤ÎÃæ¼´¤ËºÂ¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÆâÌî¼ê¤Ï¡¢£±Ç¯²Æ¤«¤éÃæ¼´¤òÂÇ¤Á¡¢2000Ç¯²ÆÍ¥¾¡¤Î£µÈÖÂÇ¼Ô¡¦ÉðÆâ¿¸°ì¡ÊÁáÂç¡Á¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤¬¤Þ¤º¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡£¤Ä¤Å¤¤¤Æ¥»¥«¥ó¥É¤Ï2017Ç¯²Æ¤«¤é£µµ¨Ï¢Â³½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢19Ç¯¤Ï¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿¹õÀî»ËÍÛ¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¥µ¡¼¥É¤Ï£²Ç¯»þ¤Î2017Ç¯²Æ¡¢£³Ç¯»þ¤Î18Ç¯½Õ¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÎÓ¹¸ÂÁ¡Ê¹Åç¡Ë¤È¸½ÌòNPBÁÈ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤Ï1997Ç¯²Æ¤ÎÍ¥¾¡»þ¤Ë£´ÈÖÂÇ¼Ô·óµß±çÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿À¶¿å¾¼½¨¡ÊË¡Âç¡ÁÆüËÜÄÌ±¿¡Ë¤òÁª½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î2ÈÖ¼ê¤Ë¤Ï2008Ç¯²Æ¤Ë1»î¹ç£²¥Û¡¼¥Þ¡¼¤Îºä¸ý¿¿µ¬¡ÊÅì³¤Âç¡Áµð¿Í¡Ë¤¬¹µ¤¨¡¢¤½¤Î¤Û¤«º´¡¹ÌÚÍ¦µ±¡ÊË¡Âç¡Ë¡¢ÄéÌî·òÂÀÏº¡Ê·ÄÂç¡Ë¡¢¾¡Ã«Ä¾µª¡ÊÄëÄÍ»³Âç¡Ë¤â¥Ù¥ó¥Á¤ÇÏÓ¤òÉï¤¹¡£
¡Ú³°Ìî¼ê¤Ï¹Ã»Ò±à¤òÊ¨¤«¤»¤¿Å·ºÍÂÇ¼Ô¥È¥ê¥ª¡Û
£±Ç¯²Æ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿À¾ÀîÍÚµ±¡¡photo by Ohtomo Yoshiyuki
¡¡³°Ìî¼ê¤Ï1997Ç¯²Æ¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´îÂ¿Î´»Ö¡Ê·ÄÂç¡Á¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢2000Ç¯²ÆÍ¥¾¡¤ÎÃÓÊÕ·¼Æó¡Ê·ÄÂç¡ÁJX¡ÝENEOS¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë1Ç¯»þ¤Î2008Ç¯²Æ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¹Ã»Ò±à£´µ¨½Ð¾ì¤ÎÀ¾ÀîÍÚµ±¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤Î¡ÖÅ·ºÍÂÇ¼Ô¡×¥È¥ê¥ª¤òÊÂ¤Ù¤è¤¦¡£
¡¡¹µ¤¨¤Ë¤Ï¡¢2000Ç¯²ÆÍ¥¾¡»þ¤Ë3¥Û¡¼¥Þ¡¼&µß±çÅê¼ê¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿»³Ìî½ãÊ¿¡ÊÎ¶Ã«Âç¡Ë¡¢06Ç¯²Æ¤ËÂç²ñ£´¥Û¡¼¥Þ¡¼¤Î¹°æÎ¼²ð¡Ê´ØÀ¾¹ñºÝÂç¡Ë¡¢1Ç¯²Æ¤«¤é3µ¨Ï¢Â³½Ð¾ì¤ÎºÙÀîÎ¿Ê¿¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤é¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ï2021Ç¯²ÆÍ¥¾¡¤Î¥¨¡¼¥¹¤Çº£½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ÎÃæÀ¾À»µ±¡Ê¸½¡¦ÀÄ³ØÂç¡Ë¤ËÂ÷¤·¤¿¤¤¡£
¡¡ÎòÂå¥¨¡¼¥¹¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢£²Ç¯»þ¤Î1996Ç¯½Õ¤Ë½àÍ¥¾¡¤Î¹âÄÍ¿®¹¬¡Ê¶áÅ´¡Ë¤Ï¸Î¾ã¤Ëµã¤¤¤ÆÂçÀ®¤»¤º¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ìî¼ê·óÇ¤¤Ç³èÌö¤·¤¿À¶¿å¾¼½¨¡¢»³Ìî½ãÊ¿¡¢ËÜÅÄ¾¾Ï¡ÊÁáÂç¡ÁÌÀ¼£°ÂÅÄ¡Ë¤ä¡¢94Ç¯½ÕÍ¥¾¡¤Î¾¾Ìî¿¿¿Í¡ÊÄëµþÂç¡Ë¡¢2002Ç¯²Æ¤Ë£±Ç¯À¸¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿ÂìÃ«¿Ø¡Ê¶áÂç¡ÁÆüËÜ¿·Ìô¡Ë¡¢2Ç¯»þ¤Î2008Ç¯¤Ë½Õ²Æ£¸¶¯¤Îº¸ÏÓ¡¦²¬ÅÄ½ÓºÈ¡ÊÃæÆü¡Ë¤é¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÂÔµ¡¤µ¤»¤¿¤¤¡£
¡¡¾Íè¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤â¹þ¤á¤Æ¥¨¡¼¥¹¤Ë¿ä¤¹ÃæÀ¾¤Ï¤¤¤Þ¤¬¿¤ÓÀ¹¤ê¡£ÃÒÊÛÏÂ²Î»³ÎòÂå¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÅê¼ê¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£