¡¡¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÂæÏÑ¼ÀÉÂ´ÉÀ©½ð¤Ï7Æü¡¢Ãæ¹ñ¹Åì¾Ê¤òË¬¤ì¤ÆÂæÏÑ¤ËÌá¤Ã¤¿40Âå¤Î½÷À¤¬¥Á¥¯¥ó¥°¥Ë¥¢Ç®¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Á¥¯¥ó¥°¥Ë¥¢Ç®¤Ï²ã¤¬ÇÞ²ð¤¹¤ëÇ®ÂÓÉÂ¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤ÇÃæ¹ñÅÏ¹Ò¼Ô¤Î´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Æ¡£
¡¡½÷À¤Ï7·î¤Ë¹Åì¾ÊÊ©»³»Ô¤È¿¼¥»¥ó»Ô¤òË¬Ìä¤·¡¢Æ±·îËö¤ËÂæÏÑ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¾É¾õ¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¡£»Í»è¤ÎÄË¤ß¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¡¢°ì»þÆþ±¡¤·¤¿¡£½÷À¤Ï¡¢¹Åì¾ÊË¬ÌäÃæ¤Ë²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹Åì¾Ê¤Ç¤ÏÎ®¹Ô¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÀÉÂ´ÉÀ©½ð¤ÏÅÏ¹Ò¼Ô¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂæÏÑ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥Á¥¯¥ó¥°¥Ë¥¢Ç®¤ÎÍ¢Æþ¾ÉÎã¤Ïº£²ó¤ò´Þ¤á·×17·ï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¾ÉÎã¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£