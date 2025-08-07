±ÊÅÄÄ®¤ÇÅ·¤ÎÀî¤â¸«¤é¤ì¤ë?!Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹µªÈø°æÄ®¤Î²Æ¥°¥ë¥á4Áª
Åìµþ¥á¥È¥í±ÊÅÄÄ®±ØÄ¾·ë¤Î¡ÖÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹µªÈø°æÄ®¡×¡£¸½ºß¡¢³«ºÅÃæ¤Î²Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKIOI SUMMER 2025¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡ªÃæ¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥°¥ë¥á¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹µªÈø°æÄ®¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤²Æ¥°¥ë¥á4Áª!
¡ü¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ó¥¹¥È¥í Dai¡¡ÎäÀ½¥È¥à¥ä¥àÝ¦Ý¨¥Õ¥©¡¼
ÁÇºà¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¥â¥Á¥â¥Á¹ñ»ºÀ¸¥é¥¤¥¹¥Ì¡¼¥É¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÎäÀ½¥È¥à¥ä¥àÝ¦Ý¨¥Õ¥©¡¼¡×¡£ÍÈ¤²¤¿³¤Ï·¤Î»Ý¤ß¤È¥ì¥â¥ó¤Î»ÀÌ£¤È¹á¤ê¤¬ÃÆ¤±¤Þ¤¹¡£ ²Á³Ê¤Ï1,628±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡£
¡üCRISP SALAD WORKS¡¡¥µ¥Þ¡¼¥«¥ì¡¼¥ß¥Ã¥¯¥¹
¥´¥í¥Ã¤È¹á¤ë¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¤Ë¡¢ºÌ¤êÁ¯¤ä¤«¤Ê²ÆÌîºÚ¤ä¥È¥Þ¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë²Æ¥«¥ì¡¼¥µ¥é¥À¡ª ¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¤Î¤Ë¸åÌ£¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥é¥¤¥à¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤ÎÁÖ²÷´¶¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤ÏS ¥µ¥¤¥º1,761 ±ß¡¢M¥µ¥¤¥º1,894±ß¡¢L¥µ¥¤¥º2,178±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡Ë¡£¢¨8·î28Æü¤Þ¤Ç¡£
¡ü³øÍÈ¤²¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡¡¤¹¤Ñ¤¸¤í¤¦¡¡ÌÀÂÀ»Ò¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Î¤¹¤Ñ
ÏÂ¥â¥À¥ó¤ÊÅ¹ÊÞ¤Îºî¤ê¤È¡¢ËÉÙ¤Ê¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤¤¤ª¤Ê¤¸¤ß¡Ö¤¹¤Ñ¤¸¤í¤¦¡×¡£ÌÀÂÀ»Ò¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÎÁêÀÈ´·²¤ÎÁÈ¹ç¤ï¤»¤Ë²Æ¤é¤·¤¤¥¥å¥¦¥ê¤Ç¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤È¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡ª²Á³Ê¤Ï 1,298±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡ü¥¶ ¥·¥Æ¥£ ¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡¡ CB¥¯¥Ã¥¡¼¥·¥§¥¤¥¯ ¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ù¥ê¡¼
¥¹¥¤¡¼¥Ä´¶³Ð¤Î²Æ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡ÖCB¥¯¥Ã¥¡¼¥·¥§¥¤¥¯¡×¡£ºòÇ¯Âç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¡×¤¬¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ß¥ó¥È¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤ÇºÆÅÐ¾ì¡ª¿·¤¿¤Ê¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ù¥ê¡¼¡×¤È¶¦¤Ëº£Ç¯¤â¤ª¤¤¤·¤¤¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¢¤ì¡£²Á³Ê¤Ï³Æ836 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡£
¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥®¥ã¥é¥ê¡¼ÅìµþµªÈø°æÄ®¡¡TOKYO MEETS HAWAII 2025
¡üPink Breeze from The Royal Hawaiian
¥í¥¤¥ä¥ë¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¤Î¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤»¤ë¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó¡£Ä«¿©¤Ë¤Ï¡¢¡ÖSurf Lanai¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ëºî¤ë¡Ö¥°¥é¥Ð¥í¥Ã¥¯¥¹¥Ù¡¼¥°¥ë¡×¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë ¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë¡×¤òÍÑ°Õ¡£¥×¥é¥ó¸ÂÄê¤Î¥í¥´Æþ¤ê¥Ý¡¼¥Á¤Ï¡¢ÂÚºß¤Î»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÎÁ¶â¡¡1Ì¾54,541±ß¡Á¡¿²ñ°÷²Á³Ê51,813±ß¡Á¡¡¢¨¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥ë¡¼¥à1¼¼2Ì¾ÍøÍÑ»þ
¡üAloha Pink Afternoon Tea¡ÁInspired by The Royal Hawaiian¡Á
¡ÈAloha Pink¡É ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡£¥Ô¥ó¥¯¥Ñ¥ì¥¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤äÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë³¤¤ò¥Ô¥ó¥¯¤È¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
All-Day Dining OASIS GARDEN¡Ê36F¡Ë/ Sky Gallery Lounge Levita¡Ê35F¡Ë
¡¦ÎÁ¶â¡¡1Ì¾7,500 ±ß¡Á¡¿²ñ°÷²Á³Ê6,500 ±ß¡Á
¡üHawaiian Lunch Course
¥í¥¤¥ä¥ë¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¤Î¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖAzure¡×¤È¥Ó¡¼¥Á¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ¥Ð¡¼¡ÖMai Tai Bar¡×¤è¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤Çºî¤ë¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É3¼ï¤ò¥é¥ó¥Á¥³¡¼¥¹¤Î¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
All-Day Dining OASIS GARDEN¡Ê36F¡Ë
¡¦ÎÁ¶â¡¡1Ì¾7,000±ß¡Á¡¿²ñ°÷6,300±ß¡Á
¢¨¤¤¤º¤ì¤â²ñ°÷²Á³Ê¤ÏSeibu Prince Global Rewards¡ÊSEIBU PRINCE CLUB¡Ë/ Marriott Bonvoy ²ñ°÷¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
ÀÖºä¥×¥ê¥ó¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¥¹¥¤¡¼¥Ä¥³¡¼¥¹¡ª
¡Öµì¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ëÀÖºä¡¡µì´Û¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢2011Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþÅÔ»ØÄêÍ·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¡ÖÀÖºä¥×¥ê¥ó¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹¡×¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¡¢µ¨Àá¤ÎÁÇºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¥³¡¼¥¹¡Ö¥¢¥·¥§¥Ã¥È¥Ç¥»¡¼¥ë¡×¤ÏÉ¬¸«¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹á¤ê¡¢¿©´¶¡¢²¹ÅÙ¡¢¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë²Ã¤¨¸·Áª¤·¤¿µ¨Àá¤Î¹ÈÃã¤ä¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©²Á³Ê¤Ï 1Ì¾12,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥µÊÌ¡Ë ¡£
Å·ÂÎ´ÑÂ¬¤ËËß¤ª¤É¤ê¡Ä¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¡¦Í¼ÎÃ¤ß¤ËºÇÅ¬¡ªÅ·¤ÎÀî¤òÌÏ¤·¤¿¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖKIOI ¸÷¤ÎÅ·¤ÎÀî¡×
Æü»þ¡§¡Á8·î31Æü¡¡17¡§00¡Á23¡§00
¾ì½ê¡§²Ö¤Î¹¾ì¡ÊµªÈø°æ¥Æ¥é¥¹1F¡Ë¡¢¥Æ¥é¥¹¤Î¾®Æ»¡ÊµªÈø°æ¥Æ¥é¥¹1F ¡Á 3FÊÛ·Ä¹ê±è¤¤¡Ë
¢¨½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦KIOI STARS¡¡À±¶õ¤Î½¸¤¤¡£¡ÖÍá°á»Ñ¤Ç³Ú¤·¤àÂç¿Í¤Î²Æ¤ÎÀ±¶õ¡×¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡¢Í½ÌóÉÔÍ×¡Ë
Æü»þ¡§8·î20Æü¡¡18¡§00¡Á20¡§00
²ñ¾ì¡§3F ¶õ¤Î¹¾ì
¹Ö»Õ¡§¾®ÌîÃÒ»Ò¤µ¤ó¡Ê¥Ó¥¯¥»¥óÀ±¶õ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë
¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¯¥»¥ó
¢¨ ±«Å·¡¦ÆÞÅ·¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâ21 Æü¤Ë±ä´ü
±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Î¾ì¹ç¤ÏÅöÆü13»þ¤´¤í¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¡£
¡¦KIOI Ëß¤ª¤É¤ê¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡¢Í½ÌóÉÔÍ×¡Ë
º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢µªÈø°æÄ®¤ÇÆÃÊÌ¤ÊËßÍÙ¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©ÂÀ¸Ý¤Î²»¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎØ¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Æ¤ÎÌë¤òÀ¹¤ê¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£Íá°á¤ä¿ÓÊ¿¤Ç¤Î¤´»²²Ã¤âÂç´¿·Þ¡ª
Æü»þ¡§8·î29¡¢30Æü¡Ê17:00 ¡Á20:00¡Ë
²ñ¾ì¡§3F ¶õ¤Î¹¾ì
¢¨ ±«Å·¤Î¾ì¹ç¤ÏÃæ»ß¡¢Ãæ»ß¤Î¾ì¹ç¤ÏÅöÆü13»þ¤´¤í¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¡£
¡¦Gallery Bon-Dance ¡Áº×¡Á 2025
ÆüËÜ¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖËßÍÙ¤ê¡×¤òÀä·Ê¤¬Ë¾¤á¤ëÃÏ¾åÌó180m¤Î¥Ð¡¼¤ÇDJ Celly ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÖGalleryBon-Dance¡×¡£¡É Âç¿Í¤Î²Æº×¤ê¡É ¤Ï¤¼¤ÒÍá°á¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤¤¡£
Æü»þ¡§ 8·î29Æü 21 :00¡Á24:00 ( 20:30³«¾ì )
²ñ¾ì¡§ ¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥®¥ã¥é¥ê¡¼ ÅìµþµªÈø°æÄ® Sky Gallery Lounge Levita(35F) The Bar illumiid (35F)
½Ð±é¡§DJ Celly¤µ¤ó¡¢Ë±Ä³ ÈþÀ®¤µ¤ó¡ÊÉñÍÙ²È¡Ë
ÎÁ¶â¡§10,000 ±ß( ÀÇ¹þ¡¦¥µÊÌ) ¡Á