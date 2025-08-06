Image: NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration、CXC/SAO/JPL-Caltech/Steward/O. Krause et al.、NRAO/AUI

太陽の光が届かないような暗く冷たい星にも、宇宙人はいるかもしれません。

これまでの宇宙における生命の探索は、主に「ゴルディロックス・ゾーン」と呼ばれる適温の領域にある惑星の発見に焦点を当ててきました。ゴルディロックス・ゾーンとは、恒星からの距離がちょうどよく、液体の水が表面に存在でき、生命を維持するのに十分な光が届く範囲のことを指します。

しかし新たな研究により、太陽のような恒星から遠く離れた宇宙でも生命を維持できる可能性が示され、地球外生命の探索範囲が大きく広がるかもしれないという新しい説が浮上しました。

宇宙線が生命のエネルギー源に

『International Journal of Astrobiology』誌に掲載された論文にて、「宇宙線」と呼ばれる、宇宙中を飛び交う高速の粒子ビームが、生命のエネルギー源になるかもしれないという研究が紹介されました。

宇宙線は、恒星から遠く離れた惑星の地下深くにまで入り込むことができます。地下に水がある場所に宇宙線が当たると、「放射線分解（ラジオリシス）」と呼ばれる現象が起きて、水が分解され、電子が放出されます。

地球上にも、暗く寒い環境でこのエネルギーによって生き延びる微生物が存在します。今回の研究結果が示唆するように、もし地球外生命も放射線分解によって生存可能であれば、天文学者たちは「居住可能領域（ハビタブルゾーン）」の定義を見直す必要があるかもしれません。

「氷の衛星」で調査

この研究を行なったのは、ニューヨーク大学アブダビ校の宇宙物理学・宇宙科学センターの研究チームです。チームはコンピューターシミュレーションを用いて、異なるレベルの宇宙線が太陽系内にある火星、土星の衛星エンケラドゥス、木星の衛星エウロパの3つの寒冷な天体の表面にどのような影響を与えるかを調査しました。

特に注目したのは、氷の下に水があると考えられているエンケラドゥスとエウロパで、宇宙線が放射線分解を引き起こせるかどうかを探りました。

シミュレーションの結果、エンケラドゥスが放射線分解によって生命を維持できる可能性が最も高いことが判明しました。ただし3つの天体すべてにおいて、ある程度の放射線分解が起こり得ることも示されました。研究者たちはこのような可能性を踏まえ、これまでの「居住可能領域」の概念を拡張し、「放射線分解型居住可能領域（Radiolytic Habitable Zone）」という新たな枠組みを提案しています。

生命が生きられる場所は、もっと多いかもしれない

研究の筆頭著者であるDimitra Atri氏は

この発見は、生命が存在しうる場所についての考え方を一変させるものです。太陽の光が届く温暖な惑星だけを探すのではなく、水が地下に存在し、宇宙線にさらされている冷たく暗い場所も、生命が存在する候補になり得るのです。私たちがこれまで想像もしなかったような場所でも、生命が生き延びているかもしれません」

と声明で述べています。