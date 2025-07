King & Princeの永瀬廉と韓国の6人組ボーイズグループTWS(トゥアス)のSHINYU(シンユ)のコラボダンス動画がそれぞれのグループSNSに公開された。

【動画】“人見知り同士”King & Prince永瀬廉とTWSシンユが踊る、笑顔眩しいダンス(2本)

■“人見知り”な永瀬&シンユの「What We Got ~奇跡はきみと~」コラボダンス

King & PrinceのSNSに公開されたのは、8月16日にリリースする17枚目のシングル「What We Got ~奇跡はきみと~ / I Know」より、現在先行配信中の楽曲「What We Got ~奇跡はきみと~」(5月23日配信スタート)のコラボダンス動画だ。

ふたりは終始キラキラした笑顔を浮かべ、軽快にダンス。しかし、お互い一度も目を合わせることなく、少し緊張した様子も。“人見知り”として知られる永瀬とシンユの共演に、ファンは「廉くん人見知り全開でかわいい」「シニュもグループ1の人見知りです(笑)」といったコメントで盛り上がり、お互いの“人見知りぶり”を微笑ましく受け止めている様子だ。

■TWS「はじめまして」のコラボダンスでは、永瀬とシンユが目を合わせハートを送り合う姿も

TWSのSNSでは、7月2日にリリースされた日本デビューシングル「はじめまして」の表題曲をダンス。恋する気持ちを歌った歌詞をなぞるような振り付けを、永瀬とシンユがキュートに披露。こちらでは、お互いに向かい合い、ハートマークを送り合う場面や、視線が交差するシーンも。

SNSでは「顔面がそれぞれ国宝」「ビジュ最強」「美×美!!!」「かっこいいとかわいい、種類の違うイケメン並びで眼福」「シニュと永瀬廉が並ぶ世界線があったとは…」「人見知りしてる感じ見えちゃってるのがまたかわいい!」など双方のファンから熱いコメントが寄せられている。