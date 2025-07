未来への祈りを、宇宙から届ける！ALE、『人工流れ星×竹あかり』インスタレーション開催【大阪・関⻄万博】

「科学を社会につなぎ 宇宙を文化圏にする」をミッションとする株式会社 ALEは、2025年7月3日〜7月7日に大阪・関⻄万博(EXPO2025)において、宇宙と祈りをテーマにしたインスタレーションイベント 『ALE for Earth 2025 ―ともしびで地球へエールを送る―』を実施する。■ALE の人工流れ星技術展示と伝統文化 「竹あかり」を融合させた世界初の試み本イベントは、ALE の人工流れ星技術展示と伝統文化 「竹あかり」を融合させた世界初の試みです。最先端の宇宙技術と伝統文化を融合させることで、科学への関心を広げると同時に、多様な人々の「祈り」や「願い」を可視化し、未来への対話と共創の場を生み出すことを目的としている。来場者は、最新の宇宙に触れる体験と地上のやさしい灯りが織り成す空間で「未来への願い」を体感・共有できます。2025年7月3日にはオープニングトークイベントも行われた。

本企画では、全国の蔦屋書店(代官山・湘南・柏の葉・高知・函館)や各地の連携会場でも、竹あかりとともに短冊に願いを込める展示を行い、万博会場のインスタレーションと呼応する形で展開される。万博会場では、来場者がその場で短冊に願いを書いて飾ることができ、空間全体が“未来への祈り”に包まれます。視覚と感情の両面に訴える没入体験を提供する。また、日中は竹あかりの制作体験や宇宙ワークショップ、トークイベントなども実施予定で、来場者が科学と文化の両方に触れられる多層的な企画となっている。※今回はインスタレーションであり実際に流れ星が流れるわけではない。今回、KDDIグループ auエネルギー&ライフ株式会社 がスポンサーとして参画。さらに、本プロジェクトを一般の方々と共創するべく、2025年6⽉7⽇よりクラウドファンディングを開始した。<プロジェクト概要>イベント名:ALE for Earth 2025 ―ともしびで地球へエールを送る―期 間:2025年7⽉3⽇(木)〜 7⽉7⽇(⽉)会 場:EXPO 2025 ⼤阪・関⻄ 万博会場内「ギャラリー WEST」特設会場内 容:・⼈⼯流れ星のプロジェクション展⽰(インスタレーション)・⽵あかりと短冊に込めた願いの展⽰・トークイベント/最新の宇宙に触れる体験/ワークショップ ほか<クラウドファンディング>万博に願いの星空を作りたい!世界中から願いを集め、未来を育てる祈りの場を作ります。開 始 ⽇:2025年6⽉7⽇⽬ 標 ⾦ 額:500万円主なリターン:・短冊に願いを・流星源に刻印・⽵あかりオリジナルグッズ・auエネルギー&ライフコラボグッズU R L:https://camp-fire.jp/projects/852238/蔦屋書店設置予定 竹あかりと短冊クラウドファンディング返礼品のオリジナルメッセージ流星源刻印サービスALE for Earthのロゴワークショップイメージクラウドファンディングの返礼品の竹あかりランプシェード■コメント〇斎藤茂氏(auエネルギー&ライフ株式会社 代表取締役社⻑)「私たちauエネルギー&ライフは、『Energize Your Life』というコーポレートメッセージを掲げ、“エネルギー”を通じて、⼈々のEnergize(=活気づけること)を増やしていきたいと考えています。今回の“ともしびで地球へエールを送る”という企画は、私たちの思いと強く重なります。万博という舞台で、多くの⽅と未来への希望を分かち合えることを楽しみにしています。」〇本所優氏(カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 代官⼭ T-SITE館⻑)「科学と伝統⽂化が紡ぐ美しい物語に⼼を打たれます。蔦屋書店は本を通じて⼈と⽂化をつなぐ場所。短冊展⽰で未来への願いをお預かりし、本と⽵あかりが織りなす温かな空間で、⼼豊かな時間を過ごしてほしいです。」〇岡島礼奈氏(株式会社 ALE 代表取締役 CEO)「本プロジェクトは、“未来への祈り”を科学と⽂化の⼒で可視化する挑戦です。下を向きがちな今だからこそ、宇宙からの光を希望の象徴 として届けたい。万博での出展はその第⼀歩です。ぜひ多くの皆さまに応援いただければ幸いです。」■株式会社ALE(エール)■大阪・関西万博 公式サイト■大阪・関西万博 特設サイト - ITライフハック■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook■ITライフハック YouTube ITビジネスに関連した記事 を読む・共同記者会見を実施!Headline Japan・京都府・京都市「IVS2025」開催に向けて・世界の最先端の研究者が集結!「人生100 年時代に向けて-いのち輝く豊かな未来-」開催レポ・IVS2025のPRチーム、IVSの疑問に回答!「IVSの歩き方2025」・自分だけのIVSプランを組み立てるWebポータルサイト!「IVS2025のしおり」β版を公開・パナソニックが国内最大級のスタートアップカンファレンス「IVS2025」に出展!「食と健康」をテーマにサイドイベントを開催