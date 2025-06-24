·úÃÛ»ñºàÈÎÇä¤Î¥³¡¼¥ï¤Ê¤É2¼Ò¡Êºë¶Ì¡Ë¤¬Ì±»öºÆÀ¸
¡¡¥³¡¼¥ï¡Ê³ô¡Ë¡ÊTDB´ë¶È¥³¡¼¥É¡§270896721¡¢»ñËÜ¶â8000Ëü±ß¡¢ºë¶Ì¸©¶¹»³»Ô¾å±üÉÙ36-1¡¢ÂåÉ½ÇÏ¾ì½¨¼ù»á¡Ë¤È¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Î¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ý¥ê¡Ê³ô¡Ë¡ÊTDB´ë¶È¥³¡¼¥É¡§902049300¡¢»ñËÜ¶â2000Ëü±ß¡¢ºë¶Ì¸©ËÌ³ë¾þ·´¿ù¸ÍÄ®²¼¹âÌî771-6¡¢Æ±ÂåÉ½¡Ë¤Ï¡¢6·î23Æü¤ËÅìµþÃÏºÛ¤ØÌ±»öºÆÀ¸Ë¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¡¼¥ï¡Ê³ô¡Ë¤Ï¡¢1996Ç¯¡ÊÊ¿À®8Ç¯¡Ë1·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿·úÃÛ»ñºà¤Î²·Çä¶È¼Ô¡£¶¹»³»Ô¤ÎËÜÅ¹¤Î¤Û¤«¡¢Åìµþ»ÙÅ¹¤ò¹½¤¨¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ä½»Âð¸þ¤±¤Î¥Ù¥Ë¥ä¡¢²½¾Ñ¹çÈÄ¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°ºà¤Ê¤É¤ò°·¤¦¤Û¤«ÆâÁõ¹©»ö¤â¼ê¤¬¤±¡¢ºë¶Ì¡¢Åìµþ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Á´¹ñ¤ÎÆâÁõ¹©»ö¶È¼Ô¡¢Áí¹çÉÔÆ°»º¶È¼Ô¡¢ºàÌÚÅ¹¤Ê¤É¤ËÈÎÇä¡£2018Ç¯¤Ë¤ÏµÜºê¹©¾ì¡ÊµÜºê»Ô¡Ë¤ò³«Àß¤·¤Æ¥Ý¥ê¹çÈÄ¤ÎÀ½Â¤²Ã¹©¤â³«»Ï¤·¡¢2019Ç¯12·î´ü¤Ë¤ÏÇ¯Çä¾å¹âÌó41²¯300Ëü±ß¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤«¤é¶ÈÀÓ¤¬ÄãÌÂ¤·¡¢2024Ç¯12·î´ü¤ÎÇ¯Çä¾å¹â¤ÏÌó24²¯±ß¤Ë¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉéºÄ¤Ï2024Ç¯12·î´üËö»þÅÀ¤ÇÌó19²¯5000Ëü±ß¤À¤¬¡¢º£¸åÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ý¥ê¡Ê³ô¡Ë¤Ï¡¢2019Ç¯¡ÊÊ¿À®31Ç¯¡Ë2·î¤ËÅÔÆâ¤Î·úÃÛ»ñºà²·¶È¼Ô¤Î»ö¶È¤ò¾µ·Ñ¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¥³¡¼¥ï¡Ê³ô¡Ë¤Î½Ð»ñ¤Ë¤è¤êÀßÎ©¡£¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë²½¾ÑÈÄ¤ò°·¤¤¡¢¼ç¤Ë¥³¡¼¥ï¡Ê³ô¡Ë¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤Æ·úºà¾¦¼Ò¤Ê¤É¤ËÈÎÇä¡£2024Ç¯12·î´ü¤Ë¤ÏÇ¯Çä¾å¹âÌó22²¯±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥ï¡Ê³ô¡Ë¤ËÏ¢º¿¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉéºÄ¤Ï2024Ç¯12·î´üËö»þÅÀ¤ÇÌó7²¯4000Ëü±ß¤À¤¬¡¢º£¸åÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢6·î27Æü¤Ë¼è°úÀè¸þ¤±¤ÎÀâÌÀ²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¥³¡¼¥ï¡Ê³ô¡Ë¤Ï¡¢1996Ç¯¡ÊÊ¿À®8Ç¯¡Ë1·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿·úÃÛ»ñºà¤Î²·Çä¶È¼Ô¡£¶¹»³»Ô¤ÎËÜÅ¹¤Î¤Û¤«¡¢Åìµþ»ÙÅ¹¤ò¹½¤¨¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ä½»Âð¸þ¤±¤Î¥Ù¥Ë¥ä¡¢²½¾Ñ¹çÈÄ¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°ºà¤Ê¤É¤ò°·¤¦¤Û¤«ÆâÁõ¹©»ö¤â¼ê¤¬¤±¡¢ºë¶Ì¡¢Åìµþ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Á´¹ñ¤ÎÆâÁõ¹©»ö¶È¼Ô¡¢Áí¹çÉÔÆ°»º¶È¼Ô¡¢ºàÌÚÅ¹¤Ê¤É¤ËÈÎÇä¡£2018Ç¯¤Ë¤ÏµÜºê¹©¾ì¡ÊµÜºê»Ô¡Ë¤ò³«Àß¤·¤Æ¥Ý¥ê¹çÈÄ¤ÎÀ½Â¤²Ã¹©¤â³«»Ï¤·¡¢2019Ç¯12·î´ü¤Ë¤ÏÇ¯Çä¾å¹âÌó41²¯300Ëü±ß¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉéºÄ¤Ï2024Ç¯12·î´üËö»þÅÀ¤ÇÌó19²¯5000Ëü±ß¤À¤¬¡¢º£¸åÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ý¥ê¡Ê³ô¡Ë¤Ï¡¢2019Ç¯¡ÊÊ¿À®31Ç¯¡Ë2·î¤ËÅÔÆâ¤Î·úÃÛ»ñºà²·¶È¼Ô¤Î»ö¶È¤ò¾µ·Ñ¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¥³¡¼¥ï¡Ê³ô¡Ë¤Î½Ð»ñ¤Ë¤è¤êÀßÎ©¡£¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë²½¾ÑÈÄ¤ò°·¤¤¡¢¼ç¤Ë¥³¡¼¥ï¡Ê³ô¡Ë¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤Æ·úºà¾¦¼Ò¤Ê¤É¤ËÈÎÇä¡£2024Ç¯12·î´ü¤Ë¤ÏÇ¯Çä¾å¹âÌó22²¯±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥ï¡Ê³ô¡Ë¤ËÏ¢º¿¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉéºÄ¤Ï2024Ç¯12·î´üËö»þÅÀ¤ÇÌó7²¯4000Ëü±ß¤À¤¬¡¢º£¸åÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢6·î27Æü¤Ë¼è°úÀè¸þ¤±¤ÎÀâÌÀ²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£