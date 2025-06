リンガポルタは、小学5年生から中学3年生を対象とした教育用AI「モンドAI」のサービスを2025年6月より開始しました。

リンガポルタ「モンドAI」

サービス開始 : 2025年6月

対象年齢 : 小学5年生〜中学3年生

料金 : 無料プランのほか、有料プランは2,500円/月(税込)から

リンガポルタは、小学5年生から中学3年生を対象とした教育用AI「モンドAI」のサービスを2025年6月より開始!

■サービス概要

モンドAIは、従来のAIチャットとは異なり、子どもたちにすぐに答えを提供するのではなく、問答式の対話を通じて自ら考える力を育成することを目的とした教育用AIです。

■主な特徴

1. 思考力を育てる問答式対話

・質問に対してすぐに答えを示すのではなく、「キミはどう思う?」といった問いかけで子ども自身に考えさせる

・対話を重ねながら段階的に答えに導くことで、思考力と理解力を育成

AIとの問答式対話

2. 高度なAIモデレーションによる安全性

・従来のキーワードフィルタリングを超える高度なAIモデレーションを採用

・文全体の意味合いを解析し、不適切な内容から子どもを保護

3. 保護者向け「AI通知表」機能

・AIが子どもとの対話を分析し、興味・関心・論理的思考力・創造性・才能を見つけ出す

・保護者は「AI通知表」を通じて子どもの隠れた才能や関心事を発見可能

4. 保護者による利用管理

・保護者向けダッシュボードで利用状況や対話履歴を確認

・利用時間帯の制限設定が可能

5. 健全なAI利用を促進する設計

・アバターやキャラクターを使わず、文字ベースでの対話

・「AIはツールである」ことを意識させ、人と錯覚しないよう配慮

■対象ユーザー

主要対象 :小学5年生から中学3年生

保護者 :子どもの学習状況や才能発見をサポート

教育関係者:新しい学習ツールとしての活用

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「AI通知表」機能で隠れた才能や関心事を発見!リンガポルタ「モンドAI」 appeared first on Dtimes.