大宮が筑波大にジャイキリ許す　J2上位勢の水戸＆今治も敗退…福島は9発大勝／天皇杯1回戦

天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会1回戦が24日と25日に行われた。J2で2位につけるRB大宮アルディージャは、筑波大学に0−1でジャイアントキリングを許して早々に敗退が決定。J2昇格初年度で快進撃を見せるFC今治も、鹿児島ユナイテッドFCに0−2で敗れて1回戦敗退となった。J2リーグで好調を維持する水戸ホーリーホックは、J3のSC相模原に下剋上を許して敗退。カマタマーレ讃岐と高知ユナイテッドSCの“土讃戦”は、讃岐が後半と延長後半に二度追いついいたものの、PK戦を高知が制してJ3リーグでの借りを返した。FC岐阜、奈良クラブ、栃木SC、愛媛FCはアマチュア勢相手にJリーグの意地を見せたが、ガイナーレ鳥取はヴェロスクロノス都農(九州1部/5部相当)に敗れて1回戦で姿を消した。

■天皇杯1回戦 試合結果

■天皇杯2回戦 対戦カード

J2勢の大分トリニータとカターレ富山はアマチュア相手に取りこぼさず2回戦進出。福島ユナイテッドFCは東京国際大学に9−1で貫禄の大勝を収め、ツエーゲン金沢も中京大学に6−0で快勝した。J3対決の松本山雅FC対大阪FCは、延長戦の末に松本が制し、ザスパ群馬やギラヴァンツ北九州も1回戦を突破。JFLのいわてグルージャ盛岡もノースアジア大学に6−0の快勝を収めている。天皇杯1回戦の試合結果と2回戦の対戦カードは以下の通り。2回戦は6月11日と18日に行われる。カマタマーレ讃岐(香川県) 2−2(PK戦:4−5) 高知ユナイテッドSC(高知県)福井ユナイテッドFC(福井県) 1−0 Honda FC(静岡県)福山シティFC(広島県) 2−1 FC徳島(徳島県)仙台大学(宮城県) 2−4 東洋大学(アマチュアシード)福島ユナイテッドFC(福島県) 9−1 東京国際大学(埼玉県)水戸ホーリーホック(J2) 0−1 SC相模原(神奈川県)ラインメール青森(青森県) 5−0 BTOP北海道(北海道)ヴィアティン三重(三重県) 1−0 山梨学院大学PEGASUS(山梨県)FC今治(J2) 0−2 鹿児島ユナイテッドFC(鹿児島県)ザスパ群馬(群馬県) 1−0 法政大学(東京都)RB大宮アルディージャ(J2) 0−1 筑波大学(茨城県)沖縄SV(沖縄県) 4−1 ヴェルスパ大分(大分県)ベルガロッソいわみ(島根県) 0−1 ギラヴァンツ北九州(福岡県)Brew SAGA(佐賀県) 2−1 イロンデル熊本FC(熊本県)FCバレイン下関(山口県) 2−1 環太平洋大学FC(岡山県)FC岐阜(岐阜県) 3−1 富山新庄クラブ(富山県)松本山雅FC(長野県) 2−1 FC大阪(大阪府)ツエーゲン金沢(石川県) 6−0 中京大学(愛知県)大分トリニータ(J2) 2−0 レベニロッソNC(愛媛県)アルテリーヴォ和歌山(和歌山県) 4−3 FC BASARA HYOGO(兵庫県)京都産業大学(京都府) 3−1 守山侍2000(滋賀県)カターレ富山(J2) 2−1 順天堂大学(千葉県)奈良クラブ(奈良県) 3−1 新潟医療福祉大学(新潟県)いわてグルージャ盛岡(岩手県) 6−0 ノースアジア大学(秋田県)栃木SC(栃木県) 5−0 大山サッカークラブ(山形県)愛媛FC(J2) 1−0 三菱重工長崎SC(長崎県)ヴェロスクロノス都農(宮崎県) 2−1 ガイナーレ鳥取(鳥取県)ヴィッセル神戸(J1) vs 高知ユナイテッドSCヴァンフォーレ甲府(J2) vs 福井ユナイテッドFCアルビレックス新潟(J1) vs 福山シティFC柏レイソル(J1) vs 東洋大学川崎フロンターレ(J1) 福島ユナイテッドFCジュビロ磐田(J2) vs SC相模原横浜F・マリノス(J1) vs ラインメール青森いわきFC(J2) vs ブラウブリッツ秋田(J2)ガンバ大阪(J1) vs ヴィアティン三重モンテディオ山形(J2) vs 鹿児島ユナイテッドFC鹿島アントラーズ(J1) vs ザスパ群馬V・ファーレン長崎(J2) vs 筑波大学アビスパ福岡(J1) vs 沖縄SVファジアーノ岡山(J1) vs ギラヴァンツ北九州サンフレッチェ広島(J1) vs Brew SAGA藤枝MYFC(J2) vs FCバレイン下関湘南ベルマーレ(J1) vs FC岐阜清水エスパルス(J1) vs 松本山雅FCFC東京(J1) vs ツエーゲン金沢北海道コンサドーレ札幌(J2) vs 大分トリニータセレッソ大阪(J1) vs アルテリーヴォ和歌山徳島ヴォルティス(J2) vs レノファ山口FC(J2)FC町田ゼルビア(J1) vs 京都産業大学ベガルタ仙台(J2) vs カターレ富山京都サンガF.C.(J1) vs 奈良クラブ横浜FC(J1) vs いわてグルージャ盛岡東京ヴェルディ(J1) vs 栃木SCサガン鳥栖(J2) vs 愛媛FC名古屋グランパス(J1) vs ヴェロスクロノス都農ジェフユナイテッド千葉(J2) vs ロアッソ熊本(J2)