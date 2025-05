【「OMORI」2巻】 5月22日 発売 価格:869円

講談社は、マンガ「OMORI」の2巻を5月22日に発売する。価格は869円。

本作は販売数100万本超えのインディーホラーゲームをコミカライズした作品。掲載誌は「月刊アフタヌーン」で、作画は此糸縫氏が担当している。

主人公は生まれ育った町から引っ越すことになったひきこもりの少年・サニー。町を発つ前の3日間、かつての親友たちとのギスギスした関係性の修復に臨む姿が描かれている。

此糸縫氏のXによると、2巻は発売前重版がかかっており、1巻も第5刷が決定しているとのこと。

また各書店にて、描き下ろしの購入特典も用意されている。

【「OMORI」2巻あらすじ】

4年前からひきこもっているサニー。生まれ育った町を発つ前の3日間の間、かつての親友たちとのギスギスした関係性の修復に臨む。すっかり変わってしまった現実の世界と、奇妙な秘密をひそんだ夢の世界を行き来し、少しずつ前へーー。だが過去はサニーが思っているよりも闇は深く恐ろしい「何か」で……。愛にあふれた青春ホラーストーリー、待望の第2巻!

