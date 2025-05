「お文具といっしょ×サンリオキャラクターズ」POP UP SHOPが開催中! ほんわか癒される新作コラボグッズが盛りだくさんでこれは見逃せません♪「お文具といっしょ×サンリオキャラクターズ」POP UP SHOPが、2025年5月16日(金)から有楽町マルイで開催されるのを皮切りに、6月13日(金)からはマルイシティ横浜で、7月11日(金)からはアベノラクバスで順次開催されることが決定した。

『お文具といっしょ』は、イラストレーター・お文具が手がける人気キャラクターコンテンツです。お文具さんたちの ”等身大の優しい言葉” に、心満たされるファンが続出している。そんな『お文具といっしょ』と、サンリオキャラクターズがコラボした新作グッズは、どれもほんわか癒されるキュートなアイテムばかり! グッズの魅力はもちろん、特典情報もあわせてご紹介していこう。今回の「お文具といっしょ×サンリオキャラクターズ」のグッズには、初となる2種類のコラボイラストが登場♪お文具さんとハローキティ・シナモロール・ マイメロディ ・クロミ・ポチャッコがコラボしたイラスト、そしてお文具さんだけでなく「お文具さん×シナモロール」「プリンさん× ポムポムプリン 」「名も無き者×バッドばつ丸」「猫さん×タキシードサム」「子猫さん×ハンギョドン」「ゼリーさん× ぐでたま 」がコラボしたイラストは、どのペアも必見!サンリオキャラの着ぐるみ姿のお文具さんや、お文具さん風のサンリオキャラなど、このコラボならではのデザインを楽しめるアイテムがずらりとラインナップ。缶バッジやアクリル キーホルダー 、アクリルスタンドプレートなどのコレクタブルアイテムのほか、スマホに貼って楽しめるステッカーや、前髪クリップ、ポーチやケース、ノートやグラス、ハンドタオルなどの日常使いできるアイテムも多数登場。イチオシは大容量で 通勤・通学 便利 な大きさおよそ45cm×37cmのキャンバスデイリートート! 可愛いコラボイラストが映えるバッグで日々「お文具×サンリオ」の癒やしを補給し ちゃお う。バッグなどに付けて楽しめるボールチェーンぬいぐるみもとってもキュート。もちもち&ふわふわ感触の可愛いぬいぐるみと一緒にお出かけを楽しんでみてはいかが?また、「お文具といっしょ×サンリオキャラクターズ」新商品を含めて関連商品を1会計2000円(税込)お買い上げごとに、購入特典としてイラストカード(全11種)がラン ダム で1枚 プレゼント される。各ペアのコラボイラストを使用しているので、ゲットしたアイテムと一緒に飾るのもオススメですよ♪思わずコレクションしたくなるアイテムから、日常に取り入れやすいアイテムまで幅広くラインナップした「お文具といっしょ×サンリオキャラクターズ」の新作グッズ。ぜひお気に入りのアイテムをお迎えして、ゆるかわなお文具さんたちに癒されてください!(C) お文具 / 講談社(C) 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN APPROVAL NO. L657373