【FROMSOFTWARE GAM ES EVENT Spring 2025 in TOKYO/OSAKA】 東京:5月6日 開催予定(場所:大手町プレイス ホール&カンファレンス 2F) 大阪:5月10日 開催予定(場所:サウスホール) 入場無料

フロム・ソフトウェアが開催するイベント「FROMSOFTWARE GAMES EVENT Spring 2025 in TOKYO/OSAKA」の東京会場にて、物販コーナーが展開されている。

物販コーナーではTORCH TORCHが手掛ける「ELDEN RING(エルデンリング)」「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON(アーマード・コア6)」、「Bloodborne(ブラッドボーン)」、「DARK SOULS(ダークソウル)」や「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE」のTシャツをはじめとしたアパレルグッズ、作中に登場する意匠をモチーフとしたアクセサリーなどが販売されている。

また、Geccoより過去に販売されていた一部商品や、「エルデンリング」の「星砕きのラダーン」、「狼の戦鬼」新作スタチューの展示なども行なわれている。

【物販コーナー&サンプル】【商品展示】

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)2025 FromSoftware, Inc.