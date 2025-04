「わき毛女子」で話題のYouTuber・しーちゃんは、なぜ“剃る”のをやめたのか？　「ムダ毛を剃る時間がムダ、勉強や仕事に時間を使った方がいい」

約20年間体毛を剃ってない女性YouTuberのしーちゃん(40)。しーちゃんは約16年前、YouTubeに自身のわき毛を見せる衝撃的な動画を投稿し、再生回数1600万回を超えている。その動画は今でも再生回数を増やし続けており、現在もわき毛フェチの男性から熱い支持を集めている。「わき毛女子」として話題のしーちゃんとは、いったい何者なのか?

すごく軽い気持ちで始めたYouTube

わき毛を生やして活動する女性YouTuberのしーちゃんは約16年前、自身のYouTubeチャンネルに「#30 恥ずかしいけど見せます-Shows though it is shameful-」と題したわき毛を見せる動画を投稿したことで、ネット上で注目を浴びる存在となった。

この動画は現在なんと再生回数1600万回を超え、コメント数は2000件以上を記録している。動画のコメント欄には、「この人YouTube初期からよく流れてくる」「懐かしい。昔よく見ていた」などのコメントが書かれている。

しーちゃんは現在、YouTuberやライブ配信者として活動しているとのことだが、いったい何者なのだろうか? 本人にインタビューを行なった。

--しーちゃんがYouTubeで活動を始めたのはなんと18年前だそうですね。YouTubeが今のようにメジャーになる前から動画投稿を始めたきっかけは?

しーちゃん(以下、同) YouTubeを始める前に何回か就職したことがあったんですけど、人とのコミュニケーションが苦手でなかなかうまくいかなくて……。

新しい仕事も見つからず、これからどうやって生きていこうかなって思っていたときに、たまたま知人から「YouTube撮ってみない?」と誘ってもらい、YouTubeでの活動を始めました。

すごく軽い気持ちで始めたんですが、最初に投稿した動画が一晩で再生回数1万回くらいいって「これはすごいぞ」と思ったんです。それから、YouTubeにどんどん動画投稿するようになりました。

--YouTubeでわき毛を公開した経緯は?

学生時代はちゃんとムダ毛処理していたんです。でも、冬の時期ってわきが服で隠れるから放置していたら、わき毛がすごく伸びてきて…。それを見て、「もうこのままでいいじゃん」って気づいたんです。

それで、23歳のときに「私、今わき毛が生えちゃってるんだよね」っていうのを動画にしちゃおう!って思いついたんです。

その動画をYouTubeに投稿してみたら、思っていたよりも反響があったので、「じゃあ、そのままずっと剃らないでおこう」と思い立ち、それからずっと放置しています。

「わき毛女子」としてしか注目されないことに抵抗があった

--剃ってないのはわき毛だけなんですか?

いえ、20年くらいずっと全身のムダ毛を剃っていません。

脱毛とかはしたことないんですが、生まれつき体毛が薄い体質ということもあって、今も眉毛を整えるくらいしかしていないです。

わき毛は切ったり整えたりも一切せず、ずっとそのままの状態です。

--ムダ毛を剃らなくなってからどのような変化がありましたか?

すごく楽になりました。ムダ毛を剃る時間がムダだったと思います。

1日24時間しかない中、やることがたくさんあるのに、ムダ毛を剃ることに時間を割きたくないんです。ムダ毛を剃るなら勉強や仕事に時間を使った方がいいと思います。

--16年前に公開した「わき毛の動画」の再生回数が1600万回を超え、現在も再生され続けていることについてどう思いますか?

わき毛だけでこんなにも注目され続けるんだって思います。

動画を投稿した当初はそんなに再生回数が回らなかったので、気にしていなかったんですけど、投稿してから3年が経ったある日、たまたまぱっと見たら、500万回以上再生されていてすごく驚きました。

それからずっと再生回数が増え続けていて…。自分でもまさか1600万回以上も再生されることになるとは、当時思いもしませんでしたね。

最初はYouTubeやネット上、メディアなどで「わき毛女子」としてしか注目されないことに抵抗があったんですよ。やっぱり、「わき毛」って単語で呼ばれることが嫌でした。

でも、30代後半くらいから何とも思わなくなって、今となっては「もうどんと来い」って感じです(笑)。

今はむしろ、わき毛やムダ毛に過敏になっている女性に対して、「もっと自由でいいんだよ」というのを発信していきたいと思うようになりました。

私にとってYouTubeは人生そのもの

--当時、YouTubeでわき毛を公開したことに対して、批判的なコメントもあったとか?

男性からは「いいね」「もっと見せて」というようなコメントをいただくことが多かったのですが、女性からは「わき毛を見せるなんて信じられない」「気持ち悪い」というようなコメントが多かったです。

でも、時代の流れとともにそういった批判的なコメントはだんだんと少なくなってきました。最近は多様性の時代になって、「わき毛が生えていても平気な社会になったのかな」と思います。

--最近はどんなコメントが多いですか?

「まだ活動してるんだ!」とか「小学生のときに見ていたけど、今はもう社会人になりました」というようなコメントが多いです。18年もYouTubeをやっていると時代の流れを感じますね。

--YouTubeを始めてからの18年間を振り返ってどう思いますか?

YouTubeを始めるまでは新しい就職先を探していたのですが、YouTubeとの出会いが私の人生の転機でした。YouTubeがきっかけで「就職するんじゃなくて、自分で手に職をつけて動画制作とかクリエイティブな活動をして生きていこう」と思うようになりました。

それからは、「しーちゃん」としての表現活動や動画制作が私のライフワークになっています。だから、私にとってYouTubeは人生そのものです。

10年前には、クリエイティブ系の会社を立ち上げ、現在は表現者としてだけではなく、社長としてもいろいろな活動を行なっています。

取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班