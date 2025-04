YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」にて、「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」と題した動画が公開された。



案内役のJukiaは、羽田空港でアメリカ・オクラホマ州出身の兄弟と出会い、彼らを車で無料観光に案内する様子を記録した。



同チャンネルの人気企画「FREE RIDE」は、日本到着直後の外国人に声をかけ、無料で東京観光や食事を提供し、宿泊先まで送迎するという内容で構成されている。今回の対象者は、弟が2度目の来日、兄は初の海外旅行であり、パスポートも今回が初取得である。



車中では、日本を訪れた理由や好みのアニメについての会話が展開された。弟は「ドラゴンボールZを見て育った」と発言し、日本文化およびアニメへの興味を示した。兄も「アニメ全部好きだよ」と述べ、好きなキャラクターとして『HUNTER×HUNTER』のキルアを挙げた。弟は『ONE PIECE』のルフィを挙げ、さらに兄が「ワンピース全話をほぼ2周見た」と語ったことから、アニメに対する熱意が確認できる。



東京駅周辺に到着後、近代的なビルと歴史的な駅舎の景観に対し、兄弟は「素晴らしい」「圧倒される」と感嘆の声を上げた。続いて訪れた東京駅一番街のキャラクターストリートでは、ジャンプショップおよびポケモンストアに立ち寄り、兄は「ここは天国でしょ?」と強い感動を表現した。



夕食は、弟の希望により焼き鳥店「野乃鳥」で取られた。兄は焼き鳥を初めて食べ、「美味しすぎる」「今までで最高の焼き鳥」と述べ、特に梅ソースのささみを高く評価した。一方で、慣れない箸の使用に苦戦する様子も見られた。



弟は将来、日本のJETプログラムを活用し、英語教師として来日する意向を示した。兄は旅行を総括する中で「帰りの飛行機はお葬式みたいだ」と表現し、滞在を名残惜しんだ。



旅の終盤において、兄は「日本で最初の夕食の焼き鳥が一番だった」と感想を述べ、弟も「Jukiaが空港で見つけてくれたことが最高のサプライズだった」と語り、案内役に感謝の意を示した。

【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo