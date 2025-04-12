いわきvs山形 スタメン発表
[4.12 J2第9節](ハワスタ)
※14:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[いわきFC]
先発
GK 1 早坂勇希
DF 2 石田侑資
DF 6 坂岸寛大
DF 37 山内琳太郎
MF 7 石渡ネルソン
MF 13 村上陽斗
MF 14 山口大輝
MF 19 大西悠介
MF 24 山下優人
MF 32 五十嵐聖己
FW 10 谷村海那
控え
GK 21 松本崚汰
DF 17 山田裕翔
MF 8 柴田壮介
MF 15 加瀬直輝
MF 20 加藤悠馬
MF 25 鵜木郁哉
MF 30 木吹翔太
FW 16 加藤大晟
FW 38 熊田直紀
監督
田村雄三
[モンテディオ山形]
先発
GK 31 寺門陸
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 13 野嶽寛也
DF 15 川井歩
MF 7 高江麗央
MF 21 田中渉
MF 88 土居聖真
FW 25 國分伸太郎
FW 42 イサカ・ゼイン
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 16 長谷川洸
DF 3 熊本雄太
DF 6 山田拓巳
MF 10 氣田亮真
MF 14 坂本亘基
MF 17 加藤千尋
FW 9 高橋潤哉
FW 11 藤本佳希
FW 55 堀金峻明
監督
渡邉晋
※14:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[いわきFC]
先発
GK 1 早坂勇希
DF 2 石田侑資
DF 6 坂岸寛大
DF 37 山内琳太郎
MF 7 石渡ネルソン
MF 13 村上陽斗
MF 14 山口大輝
MF 19 大西悠介
MF 24 山下優人
MF 32 五十嵐聖己
FW 10 谷村海那
控え
GK 21 松本崚汰
DF 17 山田裕翔
MF 8 柴田壮介
MF 15 加瀬直輝
MF 20 加藤悠馬
MF 30 木吹翔太
FW 16 加藤大晟
FW 38 熊田直紀
監督
田村雄三
[モンテディオ山形]
先発
GK 31 寺門陸
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 13 野嶽寛也
DF 15 川井歩
MF 7 高江麗央
MF 21 田中渉
MF 88 土居聖真
FW 25 國分伸太郎
FW 42 イサカ・ゼイン
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 16 長谷川洸
DF 3 熊本雄太
DF 6 山田拓巳
MF 10 氣田亮真
MF 14 坂本亘基
MF 17 加藤千尋
FW 9 高橋潤哉
FW 11 藤本佳希
FW 55 堀金峻明
監督
渡邉晋