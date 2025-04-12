[4.12 J2第9節](ハワスタ)

※14:00開始

主審:小屋幸栄

<出場メンバー>

[いわきFC]

先発

GK 1 早坂勇希

DF 2 石田侑資

DF 6 坂岸寛大

DF 37 山内琳太郎

MF 7 石渡ネルソン

MF 13 村上陽斗

MF 14 山口大輝

MF 19 大西悠介

MF 24 山下優人

MF 32 五十嵐聖己

FW 10 谷村海那

控え

GK 21 松本崚汰

DF 17 山田裕翔

MF 8 柴田壮介

MF 15 加瀬直輝

MF 20 加藤悠馬

MF 25 鵜木郁哉

MF 30 木吹翔太

FW 16 加藤大晟

FW 38 熊田直紀

監督

田村雄三

[モンテディオ山形]

先発

GK 31 寺門陸

DF 4 西村慧祐

DF 5 安部崇士

DF 13 野嶽寛也

DF 15 川井歩

MF 7 高江麗央

MF 21 田中渉

MF 88 土居聖真

FW 25 國分伸太郎

FW 42 イサカ・ゼイン

FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ

控え

GK 16 長谷川洸

DF 3 熊本雄太

DF 6 山田拓巳

MF 10 氣田亮真

MF 14 坂本亘基

MF 17 加藤千尋

FW 9 高橋潤哉

FW 11 藤本佳希

FW 55 堀金峻明

監督

渡邉晋