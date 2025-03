iPhone/iPad/Mac向けで『バイオハザード RE:3』が3月18日に緊急発売された。A17Proチップ以降を搭載したiPhoneとiPad miniをはじめ、M1チップ以降を搭載したすべてのiPadとMacでプレイが可能だ。

iPhone/iPad/Mac『BIOHAZARD RE:3』Launch Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=KCmmPs88Sis



本作の主人公は特殊部隊隊員“ジル・バレンタイン”で、前作『バイオハザード RE:2』と対をなす一篇。シリーズの中で一際大きな転機となる生物災害“ラクーン事件”の始まりと結末が描かれ、刻々と崩壊してゆくラクーンシティでの決死のサバイバルに挑む内容となっている。

ジルに襲い掛かるのは、高い耐久力を持つアンブレラの試作B.O.W.(有機生命体兵器)ネメシスなどのさまざまなクリーチャーたち。プレイヤーは素早い回避行動が取れる“ステップ”など特徴的なアクションを駆使しながら立ち向かうこととなる。

発売を記念し、通常価格2990円のところを4月16日までセール価格990円で購入可能。ユニバーサル購入にも対応し、一度購入すれば同じApple IDで登録されているiPhone/iPad/Macすべてのプラットフォームで楽しめる。

さらに物語の序盤は無料で体験できるので、購入検討中のお試しダウンロードもおすすめだ。なお、本作に『バイオハザード レジスタンス』は収録されないとのこと。

そして本作の発売で、ゲームエンジン「RE ENGINE」で制作された「バイオハザード」シリーズのリメイクタイトルとナンバリングタイトルがiPhoneとiPad、Macに勢揃いすることとなった。それを記念し、同じく4月16日までの期間限定で「バイオハザード」シリーズのセールも開催されている。

●iPhone/iPad版『バイオハザード ヴィレッジ』

●Mac版『バイオハザード ヴィレッジ』 通常価格4990円→セール価格1990円 ※Mac/iOS間のユニバーサル購入には非対応 ●iPhone/iPad/Mac版『バイオハザード7 レジデント イービル』 通常価格1990円→セール価格800円 ●iPhone/iPad/Mac版『バイオハザード RE:4』

通常価格7990円→セール価格2500円 ●iPhone/iPad/Mac版『バイオハザード RE:2』 通常価格3990円→セール価格990円

加えて『バイオハザード RE:3』の発売記念となるSNSキャンペーンも3月31日13時まで開催中。応募すると、Apple Gift Card(3000円分)や「バイオハザード」オリジナルグッズが抽選で当たる。

※文中に記載した価格はすべて税込み

(C)CAPCOM

iPhone、Mac、iPad Pro、iPad Airは、Apple Inc.の商標です。

(C)2025 Apple Inc. All rights reserved.

(C)2025 iTunes K.K. All rights reserved.

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)