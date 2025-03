熱海の飲食店を巡る！糸川遊歩道「熱海糸川遊歩道イルミネーション完成記念 デジタルラリー」

静岡県熱海市にある糸川遊歩道では2025年春、遊歩道周辺のナイトタイムを賑やかに演出するイルミネーションが完成しました。

この完成を記念して2025年3月23日(日)より、周辺の飲食店を巡って熱海にまつわるアート作品がゲットできる周遊イベント「熱海糸川遊歩道イルミネーション完成記念 デジタルラリー」を開催します。

実施日時 :2025年3月23日(日)〜4月6日(日)

参加店舗 :糸川遊歩道周辺の飲食店舗 約30店舗(※調整中)

この完成を記念して2025年3月23日(日)より、周辺の飲食店を巡って熱海にまつわるアート作品がゲットできる周遊イベント「熱海糸川遊歩道イルミネーション完成記念 デジタルラリー」を開催。

参加する飲食店は熱海・糸川エリア周辺の店舗約30店舗(※調整中)。

各店舗で期間中のみ提供されるオリジナルコースターに記載された二次元コードを読み取ると、熱海市を舞台に年に一度開催されるアートイベント「ATAMI ART GRANT 2024」に参加しているアート作家のデジタルアート作品がゲットできます。

そしてイベントスタートとなる3月23日は、夕方18時より糸川遊歩道内「ドラゴン橋」付近にてイルミネーションの点灯式を開催します。

ぜひ現地でイルミネーションの輝きを楽しめます。

また、期間中に糸川遊歩道のイルミネーションを撮影し、Instagram上にハッシュタグ「#熱海糸川遊歩道イルミネーション」で投稿した方の中から抽選で景品をプレゼントするInstagramキャンペーンも開催予定です。

参加概要 :

このイベント公式LINEにお友だち登録いただき、該当飲食店舗で期間中提供するオリジナルコースターに記載された二次元コードを読み取ると、LINE上で「ATAMI ART GRANT 2024」参加作品の画像がゲットできます。

※ゲットできるアート作品は店舗により異なります。

また、イベントに参加いただいた方の中から抽選で本イベントのアート作品の「NFTデータ」や、熱海『A-PLUS』の商品詰め合わせセットなどがプレゼントされます。

イベント参加者の中から後日抽選で景品をプレゼント!

○『NFTアート』プレゼント…24名様

NFTとは、デジタル絵画などのアート作品を「世界に一つだけの本物」と証明できる特別なデータです。

「ATAMI ART GRANT 2024」参加アーティストの本物の作品を手に入れるチャンス!

○A-PLUS『熱海ブランド』商品詰め合わせプレゼント…20名様

【同時開催!Instagram投稿キャンペーン】

イベント期間中、イルミネーションの写真や動画をInstagramに投稿いただいた方に景品をプレゼントします。

※熱海市内宿泊者限定

○参加方法

1. 「意外と熱海」Instagramアカウント(@igaitoatami)をフォロー

https://www.instagram.com/igaitoatami/

2. Instagramにハッシュタグ#熱海糸川遊歩道イルミネーションを付けて、糸川遊歩道イルミネーションの写真や動画を投稿。

3. 投稿いただいた方に景品をプレゼント!

○[3月23日(日)限定]JR熱海駅100周年記念グッズプレゼント!…先着50名様

18時から開催する「完成記念点灯式(会場:熱海糸川遊歩道 ドラゴン橋付近)」終了後から20時まで、先着でプレゼント!

※ドラゴン橋付近引換所でInstagram投稿画面をご提示ください。

※なくなり次第終了

○熱海後楽園ホテル タワー館 エクセレンシィルーム ペア宿泊券…1組様

○A-PLUS『熱海ブランド』商品詰め合わせ…10名様

【糸川遊歩道】

熱海市内の中心部を流れる川で、新春シーズンの「あたみ桜」や、初夏に開花する「ブーゲンビリア」が有名。

遊歩道周辺には様々な飲食店舗が立ち並ぶ。

糸川遊歩道イルミネーション

