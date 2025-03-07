TVアニメ「悪役令嬢転生おじさん」挿入歌「銀河鉄道999」入りのアニメ映像を公開
【TVアニメ「悪役令嬢転生おじさん」挿入歌入りアニメ映像】 3月7日 公開
TVアニメ「悪役令嬢転生おじさん」第9話にて流れたグレイス＝憲三郎が歌う挿入歌「銀河鉄道999」入りのアニメ映像が3月7日に公開された。
公開された映像は本編にて流れたアニメ映像で、グレイス＝憲三郎役の井上和彦さん、M・A・Oさんが歌う「銀河鉄道999」が公開。
公式ホームページでは井上和彦さんの記念コメントも公開されている。
🎶＼🌹挿入歌入りアニメ映像公開🌷／🎵- TVアニメ『悪役令嬢転生おじさん』公式 (@tensei_ojisan) March 6, 2025
第9話よりグレイス＝憲三郎が歌う
挿入歌「銀河鉄道999」入りの
アニメ映像を公開🚂https://t.co/sOyOBQMl6Q
👇公式HPでは井上さんの
記念コメント公開‼https://t.co/x5CTIHFGXr#転生おじさん #銀河鉄道999#井上和彦 #M・A・O #さすグレ pic.twitter.com/F3VKVcwXv5
(C)上山道郎・少年画報社／悪役令嬢転生おじさん製作委員会・MBS