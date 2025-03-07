【TVアニメ「悪役令嬢転生おじさん」挿入歌入りアニメ映像】 3月7日　公開

　TVアニメ「悪役令嬢転生おじさん」第9話にて流れたグレイス＝憲三郎が歌う挿入歌「銀河鉄道999」入りのアニメ映像が3月7日に公開された。

　公開された映像は本編にて流れたアニメ映像で、グレイス＝憲三郎役の井上和彦さん、M・A・Oさんが歌う「銀河鉄道999」が公開。

　公式ホームページでは井上和彦さんの記念コメントも公開されている。

(C)上山道郎・少年画報社／悪役令嬢転生おじさん製作委員会・MBS