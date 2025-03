デコピンを抱くカードに「Decoy? I like it(いいですね)」

ドジャースの大谷翔平投手が、MLB The Showが40人限定で選出するダイヤモンド・クラブ・メンバーに選出された。受賞を伝えられた際に披露した流暢な英語は「英語ペラペラ」「スピーキングがどんどん上達している」と日米のファンを驚かせた。

ドジャース公式は5日(日本時間6日)、「MLB The Showのダイヤモンド・クラブ・メンバーに選出された6人おめでとう!」として、大谷とウィル・スミス捕手、フレディ・フリーマン内野手、タイラー・グラスノー投手、ムーキー・ベッツ内野手、ブレイク・スネル投手に受賞を伝えた際の映像を公開した。大谷は愛犬・デコピンを抱いているカードを見せられた。

公式サイトのレーティングで投手として唯一の99を獲得した大谷は「This is cool(カッコいいね).You know」「Decoy? I like it(いいですね). I want to get this again and again(この賞を何度も獲得したいです)」「It’s nothing(大したことないよ) Like 99. Just 99(たった99)」と冗談も交えながら笑顔でペラペラと話している。

米生活も8年目を迎える二刀流に、ファンは「ショウヘイの英語が流暢だ!」「ショウヘイが英語を喋るときが本当に好き」「Decoyのとこ好き」「大谷さんの英語が流暢で、最近何言ってるかわからなくなってきた」「もう立派に溶け込んでるね。英語力も」と感心していた。(Full-Count編集部)