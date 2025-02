セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年2月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『シンデレラ』 LLぬいぐるみ “ルシファー”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『シンデレラ』 LLぬいぐるみ “ルシファー”

登場時期:2025年2月21日より順次

サイズ:全長約30×33×20cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニー映画『シンデレラ』に登場する「ルシファー」が、ぬいぐるみになってセガプライズにラインナップ。

「ルシファー」は、ディズニープリンセス「シンデレラ」の継母が飼っている猫のキャラクターです。

いじわるだけれど愛嬌も感じる、隠れた人気キャラクターでもあります☆

今回、セガのプライズに登場するぬいぐるみは、猫らしく丸まった姿で様子を伺うデザイン。

ふんわりボリュームある姿が再現された、抱き心地の良いぬいぐるみです。

「ルシファー」の特徴や魅力が詰まったグッズになっています!

ディズニーの人気猫キャラクター「ルシファー」が、愛らしいぬいぐるみになってラインナップ。

セガプライズの『シンデレラ』 LLぬいぐるみ “ルシファー”は、2025年2月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 猫らしい丸まりポーズ!セガプライズ ディズニー『シンデレラ』 LLぬいぐるみ “ルシファー” appeared first on Dtimes.