セガは、Android/iOS用マルチ・チェインシナリオRPG「チェインクロニクル 第4部 ―新世界の呼び声―(チェンクロ)」において、リリース11.5周年の記念第2弾として、新SSRキャラクター「祝祭の再興者 シャロン」(CV:東山奈央)が登場する「祝祭の再興者フェス」を1月22日より開催した。

開催期間:1月22日 11時 ~ 1月29日 10時59分

SSR「祝祭の再興者 シャロン」は、第5部以降に登場する一部のキャラクターが持つ「リーダーアビリティ」に加え、「超共鳴必殺」を持つ。

また同フェスでは、「ヘリオス」や「トロメア」など、バトル所属に<副都>を持つキャラクターが再登場する。

「祝祭の再興者フェス」では、ガチャを引いた回数に応じてボーナスが発生する。

「祝祭の再興者フェス」のボーナス

・「プレミアムチケット」1枚(ガチャ10回)

・「無料10連」ガチャ(ガチャ20回)

・「無料10連」ガチャ(ガチャ30回)

・「SSR確定」ガチャ(ガチャ40回)

・「無料10連」ガチャ(ガチャ50回)

・「無料10連」ガチャ(ガチャ60回)

・「祝祭の再興者 シャロン」(ガチャ80回)

・「SSR交換ボーナス」(ガチャ100回)

・「SSR交換ボーナス」(ガチャ120回)

獲得できる新SSRキャラクター

・祝祭の再興者 シャロン

SSR★★★★★

魔法使い(突)

CV:東山奈央

イラスト:toi8

「祝祭の再興者 シャロン」

お祝いに招かれたシャロン。本人は子どもたちのお目付け役だと壁の花に徹しようとしているが、普段とは少し違う大人の魅力あふれる姿で周囲の視線を集めている。

獲得できるその他のSSRキャラクター

「ifの世界《副都の無法者》 ヘリオス」:戦士(斬)

「幽夜の世界《慮杖》 トロメア」:魔法使い(魔)

「白の双子 メトセラ」:戦士(斬)

「白の双子 エノシュ」:魔法使い(魔)

「追憶の激闘【聖王国】 シュレーミア」:騎士(突)

お祝いに招かれた「シャロン」の特別なクエストを開催

開催期間:1月22日 11時 ~ 1月29日 10時59分

ヘリオスとトロメアに誘われ、保護者としてお祝いに招かれた「シャロン」が活躍する特別なイベントクエスト「True life」に加え、「シャロン」のお試しクエストのほか、新システム「リーダーアビリティ」を体験できる「シャロン<リーダー>」クエストを配信している。

【「True life」のあらすじ】

ヘリオスとトロメアによって連れられて、パーティーへとやってきたシャロン。

はじめは乗り気でなかったものの、その行動に隠された2人の真意に気づいたシャロンは、とある目標を掲げる。

そうしてシャロンは、日々の多忙さで忘れかけていた、本当の自分を知ることになる。

「森永甘酒」×「チェインクロニクル」コラボ記念キャンペーン開催中

開催期間:1月27日 23時59分まで

同キャンペーンでは、抽選で10名に「チェンクロオリジナル絵柄のQUOカード1,000円分」と「森永甘酒9本」がプレゼントされる。

「森永甘酒」×「チェインクロニクル」コラボ記念キャンペーン

【参加方法】

・「チェインクロニクル」公式Xアカウントと、「森永製菓」公式Xアカウントを両方フォロー

・「チェインクロニクル」公式Xアカウントのキャンペーンポストをリポスト

「森永製菓」コラボイベント第3弾「森永甘酒編」開催中

開催期間:1月29日 10時59分まで

期間中、特別なイベントシナリオが配信されるほか、義勇軍本部でプレゼントできる「森永甘酒」や「称号フレーズ」などを入手することができる。

「森永製菓」コラボイベント第3弾「森永甘酒編」

義勇軍本部で「森永甘酒」ブーム到来中!!

開催期間:1月31日 23時59分まで

ブーム期間中に「森永甘酒」をプレゼントすると効率よく親愛度を上げることができる。

森永製菓コラボを記念した新しいインテリアを追加

開催期間:1月1日 0時 ~

義勇軍本部に、森永製菓コラボを記念した新しいインテリアを追加。プレゼントアイテムの「森永甘酒」を一定数プレゼントすることで、限定インテリアを手に入れることができる。

(C) MORINAGA & CO., LTD.

(C)SEGA