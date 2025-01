by Focal FotoMicrosoftはクラウドストレージサービスの「OneDrive」を提供しています。Microsoftは2025年1月27日以降、ライセンスが付与されていないままのOneDriveアカウントを自動でアーカイブするかごみ箱に移動し、保存されているコンテンツにアクセスできないようにすると発表しました。ライセンスのない OneDrive ユーザー アカウントを管理する - SharePoint in Microsoft 365 | Microsoft Learn

https://learn.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/unlicensed-onedrive-accountsThe unlicensed OneDrive fun ends this month • The Registerhttps://www.theregister.com/2025/01/07/unlicensed_onedrive_fun_ends/Admins need a plan for unlicensed OneDrive for Business accountshttps://www.directionsonmicrosoft.com/blog/admins-need-a-plan-for-unlicensed-onedrive-for-business-accounts/OneDriveには個人向けの通常バージョンに加え、ビジネス用途に特化したバージョンであるOneDrive for Businessも用意されています。OneDrive for Businessでは個々の従業員にライセンスが割り当てられますが、従業員が組織を離れるか組織がライセンスを削除した場合、「ライセンスがないOneDriveアカウント」が発生する場合があるとのこと。しかし、ライセンスが消えたからといって、OneDriveアカウント内に保存されたデータがすぐに削除されるわけではありません。海外メディアのThe Registerによると、これらのライセンスがないOneDriveアカウントは組織にとって、「データを無期限に無料で保持するための巧妙な抜け穴」だったとのこと。ところがMicrosoftは、「ライセンスのないOneDriveアカウントは、セキュリティとコンプライアンスのリスクをもたらすだけでなく、ファイルの混乱や重複を生じる可能性があります」と述べ、ポリシー変更によってライセンスのないOneDriveアカウントに対処すると発表しました。新たなポリシーによって、2025年1月27日以降は「93日を超えてライセンスが付与されていないOneDriveアカウント」について、保持ポリシーまたは訴訟ホールドの対象内である場合はアーカイブされ、対象外である場合はごみ箱に移される予定です。ライセンスのないOneDriveアカウントがアーカイブされた場合、 これらのアカウントは管理ツールを通じて管理者に引き続き表示されますが、管理者もアカウント内に保存されているデータにアクセスすることができません。アーカイブされたOneDriveアカウントは管理者が削除できますが、アカウントがアイテム保持ポリシーの対象である場合は削除できないとのこと。データにアクセスしたい場合はアカウントの再アクティブ化が必要であり、再アクティブ化するとデータにアクセスしたり、ライセンスを付与したりできるようになります。しかし、再アクティブ化後にライセンスを付与しなければ、30日後に再びアーカイブへ戻されます。管理者が特定のアカウントを再アクティブ化するには、データ1GBあたり0.6ドル(約95円)の料金が必要です。また、どれか1つのアカウントを再アクティブ化して以降は、再アクティブ化していないものも含むすべての「93日を超えてライセンスが付与されていないOneDriveアカウント」に対し、データ1GBあたり0.05ドル(約8円)の料金がかかります。たとえばある組織が、93日を超えてライセンス付与されていないOneDriveアカウントを100個持っており、それぞれ1TB(1024GB)のデータを保存しているとします。このうち1つのアカウントを再アクティブ化する場合、必要な料金は1024GB×0.6ドルで合計614.4ドル(約9万7100円)となります。さらにその月は100個のアカウントが保存するすべてのデータに対し、100TB(10万2400GB)×0.05ドルで合計5120ドル(約81万円)の料金が発生し、アカウントにライセンスを付与するか削除するかしない限り、その後も同額の料金を支払う必要があるとのことです。