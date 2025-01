ÈÎÇäÂæ¿ô1²¯Âæ¤òÆÍÇË¡ª¥Ï¥»¥¬¥ï¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÖYADEA¡×

ハセガワモビリティが日本における総代理をつとめる電動二輪モビリティ世界一のYADEAが2001年の創業以来、グローバル累計販売台数1億台を突破しました。

ハセガワモビリティが日本における総代理をつとめる電動二輪モビリティ世界一のYADEAが2001年の創業以来、グローバル累計販売台数1億台を突破。

YADEAの電動二輪モビリティとは、電動バイク・電動アシスト自転車・電動キックボードが対象となり世界約100ヶ国で販売されています。

ハセガワモビリティは、2024年1月4日に設立し、5月には国内唯一の直営店「YADEA表参道ショールーム」を開店。

日本販売製品の展示・試乗が可能となっているほか、海外の先行モデルをいち早くご覧いただける店舗となっています。

また、年間を通じて警察官および関連団体への講習会を開催し、正規機体と違反機体との違いや市場動向などを意見交換し、取締りの強化をサポートし、より安全なモビリティライフを提供できるよう展開しています。

◆中国でのYADEAショップ店舗数は約40,000店

街中いたる場所にあるのがYADEAショップ。

販売はもちろん修理・メンテナンスを日常的に行える身近な存在として店舗を構えています。

また走行時に何かあった際は、近くのYADEAショップから30分以内に駆け付け機体の修理対応などを行っています。

