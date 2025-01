【「アストロボット」×「toio」コラボ映像】1月7日 公開

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5用アクションゲーム「アストロボット」と、プログラミングを楽しみながら学べるロボットトイ「toio(トイオ)」のコラボ映像を公開した。

本映像では、「アストロボット」に登場するアストロや仲間たちがペーパークラフトの姿で登場し、ゲーム内に登場する「アストロベースキャンプ」を再現したセットの中で、ロボットトイ「toio」の上に乗って新年を祝うダンスを披露する。

「toio」の開発チームが特別に作成したプログラムによって、約50台の「toio」を同時多台数制御で動かしており、アストロと仲間のボットたちがマスゲームのような一糸乱れぬ動きを展開。映像の最後ではアストロたちによる年始のメッセージが届けられる。またその横で、自由気ままに動き回る「サルゲッチュ」のピポサルの動きにも注目したい。なお、本映像ではCGはいっさい使用されていないという。

また、映像に登場するペーパークラフトのアストロと、「サルゲッチュ」のピポサルの型紙が無料で公開される予定だ。

「アストロ」&「ピポサル」のペーパークラフト公開予定

【【集団行動】アストロと仲間たちを #toio に乗せて踊らせてみた #アストロボット】

本映像で使用された「アストロ」と「ピポサル」のペーパークラフトの型紙は、「アストロボット」公式サイトおよびPlayStation 公式X(旧 Twitter)で、後日無料公開される。

ペーパークラフトになったアストロ

ペーパークラフトになったピポサル

(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Team Asobi. Astro Bot is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.