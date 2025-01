by 李 季霖北朝鮮の金正恩総書記が、アメリカ発の身近なグルメであるホットドッグや、ソーセージなどを使った韓国の鍋料理のプデチゲを作ったり食べたりすることを禁止すると国民に宣言していたことがわかりました。In North Korea, couples who divorce will be sent to labor camps - Radio Free Asiahttps://www.rfa.org/english/korea/2024/12/18/north-korea-divorce-labor-camp/

Tyrant Kim-Jong-un bans North Koreans from eating hotdogs for bizarre reason | The Sunhttps://www.thesun.co.uk/news/32611966/north-korea-bans-hot-dogs/独裁体制が続く北朝鮮では外国、特に韓国を含む資本主義国の文化に対する厳しい弾圧や規制が行われており、韓流ドラマや海外映画を見た住民が公開処刑されたというニュースもよく報道されています。さらに、北朝鮮で禁止されている外国の文化の中に新しくソーセージを使った人気料理が加わったと、アメリカ政府系ラジオ局のRadio Free Asia(RFA)が報じました。伝えられるところによると、ホットドッグやプデチゲなどを路上で販売したり、自宅で調理したりしているのが見つかった場合、強制労働所に収容される危険性があるとのこと。韓国語で「軍隊の鍋」を意味するプデチゲは、ソーセージやスパムを野菜やインスタントラーメンと一緒に煮込んだ韓国の大衆的な鍋料理です。朝鮮戦争の時代に、アメリカ軍が廃棄したハムやランチョンミートを鍋に入れたのが始まりとされており、北朝鮮には2017年ごろに持ち込まれました。このほか、餅を甘辛く煮込んだ屋台の定番料理であるトッポギも禁止されており、匿名を条件に取材に応じた両江道の商人は「市場では2024年11月15日からプデチゲとトッポギの販売が完全に停止されました。警察と市場の管理者は、そのような料理を売っているのが見つかったら店を閉鎖させると言っています」と話しました。by Dlunch事情に詳しい有識者によると、この取り締まりには事業者や住民からかなりの反発があり、「ハンバーガーやサンドイッチのようなアメリカ料理は禁止対象ではないのに韓国料理を禁止するのは意味がない」と抗議する人も多かったとのこと。有識者は「プデチゲやトッポギは韓国料理なだけでなく、中国にある朝鮮族の自治州である延辺でもよく食べられる料理でもあるというのが、屋台の店主や住民の言い分です。彼らは『食べ物に思想はない』と主張していますが、当局はわけもなく無力な商売人を罰しています」と話しました。なお、北朝鮮ではホットドッグを食べることが禁止となりましたが、犬を食べるのは依然として合法だと、イギリスの日刊タブロイド紙・The Sunは付け加えています。