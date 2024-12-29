ÆüËÜÂåÉ½¤È¤âÂÐÀï¤·¤¿Ãæ¹ñÂåÉ½FW¥¦¡¼¡¦¥ì¥¤¡¢2024Ç¯¤Î¥´¡¼¥ë¿ô¤¬À¤³¦5°Ì¤é¤·¤¤
»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿2024Ç¯¡£
¤Þ¤À¡¢Ç¯Æâ¤Ë»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¥ê¡¼¥°¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡ØA Bola¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
1°Ì¤Ï¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FW¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥ç¥±¥ì¥·¥å¤Ç62ÆÀÅÀ¡£
¼éÅÄ±ÑÀµ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤â¤¢¤ë26ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÏÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÂåÉ½Àï¤Ç¤â6»î¹ç¤Ç9¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2°Ì¤Ï¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ç48ÆÀÅÀ¡¢3°Ì¤Ï¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤Ç46ÆÀÅÀ¡¢4°Ì¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ç43ÆÀÅÀ¡¢5°Ì¤Ï¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤Ç42ÆÀÅÀ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½FW¥¦¡¼¡¦¥ì¥¤¤â42ÆÀÅÀ¤ÇÀ¤³¦5°Ì¤È¤Ê¤ëÆÀÅÀ¿ô¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤È¤«¡£33ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢Ãæ¹ñ1Éô¤Î¾å³¤³¤¹Á¤Ç1¥·¡¼¥º¥ó34ÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦ÎòÂåºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¥«¥Ã¥×Àï¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤Î£×ÇÕÍ½Áª¤Ç¤â¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÁê¼ê¤Ë2»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤µëÍ¿¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¶âËþ¥¹¥¿¡¼10¿Í
¤½¤Î¥¦¡¼¡¦¥ì¥¤¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤¬Ãæ¹ñ¤ò0-7¤Ç·âÇË¤·¤¿9·î¤Î»î¹ç¤Ë¤â½Ð¾ì¡£¤¿¤À¡¢11·î¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ï²ø²æ¤Î¤¿¤á¤Ë·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£