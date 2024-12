1912年以来、100年以上も油を替えず、ハンバーガーパティを揚げる店がある。米テネシー州メンフィスにある「ダイアーズ・バーガーズ(Dyer’s Burgers)」について、ネットメディア『Oddity Central』が伝えた。米テネシー州メンフィスにある「ダイアーズ・バーガーズ」は、100年以上にわたりバーガーパティを揚げる油を替えていないことで知られている。

創業者エルマー・“ドク”・ダイヤー氏(Elmer “Doc” Dyer)がメンフィスに店をオープンしたのは1912年であり、パティに秘密の調味料を組み合わせることで人気を集めた。ところが、同店の人気を不動のものにしたのは特製調味料ではなく、バーガーパティを揚げる油で、一人のコックのうっかりミスがきっかけとなり、それが100年以上も引き継がれている。現在のオーナー、ケンドール・ロバートソン氏(Kendall Robertson)によると、仕事を終えたそのコックはある晩、パティを揚げる鍋の油を交換し忘れてしまった。しかしその翌日、前日の油を使ってパティを揚げ、客の一人にハンバーガーを提供したところ、「これは私の人生の食べた中で最も美味しい」と絶賛された。それ以来、同店では鍋の油を一度も交換することなく、現在でも、すべてのハンバーガーには100年以上前のオリジナルの油が使用されている。作り方はシンプルで、丸い肉の塊を木製のマレットで叩き、茶色く濁った油が入った大きな鋳鉄製のスキレット鍋で揚げる。パティは薄く、揚げると縮んでしまううえ、1枚(シングル)のパティではお腹いっぱいにならないため、ほとんどの人はダブルを、時にはトリプルを注文する。そんな自慢のハンバーガーを提供するケンドールさんは最近、米ライフスタイルマガジン『Southern Living』のインタビューで、「1912年から油は一度も替えたことがない。ただ、油は濾して粒子を取り除いた後に味付けをするんだ」と語った。そしてリピーターが多いことも指摘し、こう明かしていた。「100年以上前の油で作ったハンバーガーなんて、ほとんどの人は敬遠すると思うだろう。でも、この隠し味を知っている人は、油についてまったく問題ないと考えている。それどころか、パティを2回も油に浸してほしいと頼む人さえいるんだ。」さらに通な人は、バンズを含んだハンバーガー全体を風味豊かな油に浸すように希望するそうで、包装紙が油でまみれることも珍しくなく、同店のハンバーガーについては次のような感想が寄せられていた。「数年前に食べたことがあるけど、人生で食べたハンバーガーの中で一番脂っこくてまずかった。これを好きな人もいるけど、私は苦手。しかも油は100年以上も前のものだからね。」「過大評価されている。2019年に食べてみたが、感動はなかったね。」「あまり美味しそうには見えないな。」「想像するだけで気分が悪くなる。」「この油は、第一次世界大戦や第二次世界大戦、大恐慌、冷戦を生き延びたということだよね。」「うちのおじいちゃんよりも古いということか…。」「私は一度食べてみたいな。」「ここのバーガーは美味しいよ。」「最高のバーガーだよ!」ちなみに、店では毎週約340〜453キロ(750〜1000ポンド)の牛ひき肉を消費しており、ケンドールさんは特製油に何か問題が生じた場合に備え、バケツ10杯分の油を保管している。これは店の特製牛ひき肉は、調理されると必ず余分な油が出るためで、ハンバーガーを作るたびに特製油は増え、油がなくなる心配はないそうだ。なおハンバーガーといえば、たびたび話題になるのが古いマクドナルド商品だ。過去には米ユタ州で、20年前に購入されたマクドナルドのハンバーガーが、出来立てのような見た目だと話題になった。またアイスランドでは2019年、10年前に購入したマクドナルドのチーズバーガー&ポテトが「カビもなく腐ってもいない」と注目された。画像は『Oddity Central 「Restaurant Has Been Frying Burgers in the Same Grease for Over 100 Years」(Photo: Pinterest)』『Dyer’s Burgers Facebook「You made it to the weekend!」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)