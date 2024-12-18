22:30
米経常収支（2024年 第3四半期）
予想　-2870.0億ドル　前回　-2668.0億ドル

米住宅着工件数（11月）
予想　135.0万件　前回　131.1万件（住宅着工件数)
予想　2.3%　前回　-3.1%（住宅着工件数・前月比)
予想　142.8万件　前回　141.6万件（住宅建築許可件数)　
予想　0.9%　前回　-0.4%（-0.6%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)

19日
0:30　
米週間石油在庫統計

4:00　
米FRB政策金利(FOMC)（12月）
予想　4.5%　前回　4.75%（上限金利)
予想　4.25%　前回　4.5%（下限金利)
米FOMC結果、経済予測公表

4:30　
パウエルFRB議長、記者会見

6:45
NZ実質ＧＤＰ（2024年 第3四半期）
予想　-0.4%　前回　-0.2%（前期比)
予想　-0.4%　前回　-0.5%（前年比)


※予定は変更されることがあります。