ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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22:30

米経常収支（2024年 第3四半期）

予想 -2870.0億ドル 前回 -2668.0億ドル



米住宅着工件数（11月）

予想 135.0万件 前回 131.1万件（住宅着工件数)

予想 2.3% 前回 -3.1%（住宅着工件数・前月比)

予想 142.8万件 前回 141.6万件（住宅建築許可件数)

予想 0.9% 前回 -0.4%（-0.6%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)



19日

0:30

米週間石油在庫統計



4:00

米FRB政策金利(FOMC)（12月）

予想 4.5% 前回 4.75%（上限金利)

予想 4.25% 前回 4.5%（下限金利)

米FOMC結果、経済予測公表



4:30

パウエルFRB議長、記者会見



6:45

NZ実質ＧＤＰ（2024年 第3四半期）

予想 -0.4% 前回 -0.2%（前期比)

予想 -0.4% 前回 -0.5%（前年比)





※予定は変更されることがあります。

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