ＮＹ市場 この後のイベント
22:30
米経常収支（2024年 第3四半期）
予想 -2870.0億ドル 前回 -2668.0億ドル
米住宅着工件数（11月）
予想 135.0万件 前回 131.1万件（住宅着工件数)
予想 2.3% 前回 -3.1%（住宅着工件数・前月比)
予想 142.8万件 前回 141.6万件（住宅建築許可件数)
予想 0.9% 前回 -0.4%（-0.6%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)
19日
0:30
米週間石油在庫統計
4:00
米FRB政策金利(FOMC)（12月）
予想 4.5% 前回 4.75%（上限金利)
予想 4.25% 前回 4.5%（下限金利)
米FOMC結果、経済予測公表
4:30
パウエルFRB議長、記者会見
6:45
NZ実質ＧＤＰ（2024年 第3四半期）
予想 -0.4% 前回 -0.2%（前期比)
予想 -0.4% 前回 -0.5%（前年比)
※予定は変更されることがあります。
米経常収支（2024年 第3四半期）
予想 -2870.0億ドル 前回 -2668.0億ドル
米住宅着工件数（11月）
予想 135.0万件 前回 131.1万件（住宅着工件数)
予想 2.3% 前回 -3.1%（住宅着工件数・前月比)
予想 142.8万件 前回 141.6万件（住宅建築許可件数)
予想 0.9% 前回 -0.4%（-0.6%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)
19日
0:30
米週間石油在庫統計
4:00
米FRB政策金利(FOMC)（12月）
予想 4.5% 前回 4.75%（上限金利)
予想 4.25% 前回 4.5%（下限金利)
米FOMC結果、経済予測公表
4:30
パウエルFRB議長、記者会見
6:45
NZ実質ＧＤＰ（2024年 第3四半期）
予想 -0.4% 前回 -0.2%（前期比)
予想 -0.4% 前回 -0.5%（前年比)
※予定は変更されることがあります。