¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þµé¤ÎÌ¾±éµ»¤À¤Ê¡Ä¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFW¥Û¥¤¥ë¥ó¡¢¥·¥Æ¥£DF¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤ò¤Á¤¯¤ê

15日に行われたマンチェスター・シティ対マンチェスター・ユナイテッドの宿敵対決。

ユナイテッドは終了間際までリードを許していたものの、土壇場での連続得点で2-1の劇的逆転勝利を収めた。

そんな一戦ではユナイテッドFWラスムス・ホイルンとシティDFカイル・ウォーカーが衝突し、前半40分に両者にイエローカードが提示されている。

額が接触するほどいがみ合った際、ウォーカーは頭突きをされたかのように大袈裟に倒れ込んだが、そんな激しい接触ではなかった。

そうしたなか、ホイルンは、ウォーカーとの写真に「Manchester is red.Violets are blue.What a brilliant performance.But the Oscar goes to…」とのメッセージを添えてSNSに投稿。

アカデミー賞(オスカー)ものの演技だったとウォーカーを皮肉っていたというわけ。

実は「ライバルを応援してた」スター7名

プレミアリーグ4連覇中のシティだが、ここ11試合で1勝2分8敗と絶不調に陥っている。