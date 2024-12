国民的おかしが映画化「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」2025年5月1日公開決定！ 特報映像も解禁

▲ まさかの映画化!【2025.5.1(木)公開】「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」特報映像

1978年に発売されて以来、46年もの間愛され続けている国民的おかし「たべっ子どうぶつ」が、ついに映画化されることが決定した。映画「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」は、2025年5月1日(木)に新宿バルト9をはじめとする全国の劇場で公開される。「たべっ子どうぶつ」は、さまざまな動物をかたどったビスケットにその動物のアルファベットが記され、「おいしく、楽しく、食べて学ぶ」をテーマにした商品で、世界20カ国以上で販売されている。近年では、特に若者を中心に人気が高まり、キャラクター商品も多く展開されている。映画化の発表が行われると、SNSでは話題が沸騰し、Xの トレンド にも上がるなど、多くの人々の関心を集めている。今回、映画の特報映像とティザービジュアルが解禁され、ファンの期待が高まっている。特報映像では、主人公のらいおんくんをはじめ、パッケージでお馴染みのぞうくん、かばちゃん、さるくん、うさぎちゃん、ねこちゃん、きりんちゃん、わにくん、ひよこちゃんが登場し、さらに映画オリジナルの新キャラクターぺがさすちゃんも加わる。彼らは、世界滅亡のピンチを救うために奮闘する姿が描かれ、想像を超えるアクションが展開される。特報映像では、らいおんくんが「短っ!」と突っ込まれるコミカルなシーンもあり、笑いを誘う要素も盛り込まれている。新キャラクターのぺがさすちゃんは、空を駆けながら戦う凛々しい姿が印象的で、今後の活躍が期待される。ティザービジュアルでは、宙に放り出された「たべっ子どうぶつ」たちの姿が描かれており、らいおんくんやぺがさすちゃん、ひよこちゃん、きりんちゃんが必死に奮闘する様子が見受けられる。一方で、ぞうくんは熱心に読書をしていたり、うさぎちゃんはねこちゃんとスマホで自撮りをしているなど、戦闘力ゼロのキャラクターたちの個性が際立っている。この映画では、 かわいい だけが取り柄の「たべっ子どうぶつ」たちが、武器なし、策なし、意気地なしで世界の未来を救うために奮闘する姿が描かれる。果たして彼らは、無事にピンチを乗り越えることができるのか、ハラハラドキドキの展開が期待される。現在、映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の前売券(ムビチケカード)が発売中で、特典として登場キャラクターたちが描かれた「たべっ子MOVIE戦闘力ゼロ?ステッカー」がもらえる。どのキャラクターのステッカーが手に入るかはお楽しみで、ムビチケオンラインではデザインの壁紙もゲットできる。フル3DCGアニメーションで命を吹き込まれた「たべっ子どうぶつ」たちの衝撃の特報映像が解禁され、ファンの期待が高まる中、2025年5月1日の公開を心待ちにしている。■作品情報作品タイトル:『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』公開日:2025年5月1日(木)全国公開配給:TBS・クロックワークスアニメーション制作:マーザ・アニメーションプラネット公式HP: https://tabekko-movie.com 公式X:@tabekko_movie公式Instagram:@tabekko_movie公式TikTok:@tabekko_movie公式ハッシュタグ:#映画たべっ子どうぶつ©ギンビス ©劇場版「たべっ子どうぶつ」製作委員会