中日、来季のコーチングスタッフを発表！
中日は29日、来季のコーチングスタッフを発表した。
来季から新たにコーチに就任した松中信彦氏が一軍打撃統括コーチ、飯山裕志氏が一軍野手総合コーチ、小山伸一郎氏が二軍投手統括コーチ、小池正晃氏が二軍打撃統括コーチ、平田良介氏が二軍外野守備走塁コーチ、小林正人氏が投手・育成コーチ、田島慎二氏が二軍投手コーチを担当する。
▼ 一軍
監督：井上一樹
投手コーチ：山井大介
投手コーチ：浅尾拓也
打撃統括コーチ：松中信彦
打撃・作戦コーチ：森野将彦
バッテリーコーチ：大野奨太
野手総合コーチ：飯山裕志
内野守備走塁コーチ：堂上直倫
外野守備走塁コーチ：中村豊
巡回投手・育成コーチ：大塚晶文
▼ 二軍
監督：落合英二
投手統括コーチ：小山伸一郎
投手コーチ：田島慎二
打撃統括コーチ：小池正晃
打撃コーチ：福田永将
バッテリーコーチ：小田幸平
内野守備走塁コーチ：森越祐人
外野守備走塁コーチ：平田良介
野手総合・育成コーチ：渡邉博幸
投手・育成コーチ：小林正人
来季から新たにコーチに就任した松中信彦氏が一軍打撃統括コーチ、飯山裕志氏が一軍野手総合コーチ、小山伸一郎氏が二軍投手統括コーチ、小池正晃氏が二軍打撃統括コーチ、平田良介氏が二軍外野守備走塁コーチ、小林正人氏が投手・育成コーチ、田島慎二氏が二軍投手コーチを担当する。
▼ 一軍
監督：井上一樹
投手コーチ：山井大介
投手コーチ：浅尾拓也
打撃・作戦コーチ：森野将彦
バッテリーコーチ：大野奨太
野手総合コーチ：飯山裕志
内野守備走塁コーチ：堂上直倫
外野守備走塁コーチ：中村豊
巡回投手・育成コーチ：大塚晶文
▼ 二軍
監督：落合英二
投手統括コーチ：小山伸一郎
投手コーチ：田島慎二
打撃統括コーチ：小池正晃
打撃コーチ：福田永将
バッテリーコーチ：小田幸平
内野守備走塁コーチ：森越祐人
外野守備走塁コーチ：平田良介
野手総合・育成コーチ：渡邉博幸
投手・育成コーチ：小林正人