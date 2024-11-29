中日・井上一樹監督

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　中日は29日、来季のコーチングスタッフを発表した。

　来季から新たにコーチに就任した松中信彦氏が一軍打撃統括コーチ、飯山裕志氏が一軍野手総合コーチ、小山伸一郎氏が二軍投手統括コーチ、小池正晃氏が二軍打撃統括コーチ、平田良介氏が二軍外野守備走塁コーチ、小林正人氏が投手・育成コーチ、田島慎二氏が二軍投手コーチを担当する。

▼ 一軍

監督：井上一樹

投手コーチ：山井大介

投手コーチ：浅尾拓也

打撃統括コーチ：松中信彦

打撃・作戦コーチ：森野将彦

バッテリーコーチ：大野奨太

野手総合コーチ：飯山裕志

内野守備走塁コーチ：堂上直倫

外野守備走塁コーチ：中村豊

巡回投手・育成コーチ：大塚晶文

▼ 二軍

監督：落合英二

投手統括コーチ：小山伸一郎

投手コーチ：田島慎二

打撃統括コーチ：小池正晃

打撃コーチ：福田永将

バッテリーコーチ：小田幸平

内野守備走塁コーチ：森越祐人

外野守備走塁コーチ：平田良介

野手総合・育成コーチ：渡邉博幸

投手・育成コーチ：小林正人