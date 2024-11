トルコ、イスタンブールのクリニックで美容整形をした、ある男性の手術前後の比較写真が話題となっている。クリニックは「患者の自然な美しさを引き出すこと」とモットーとしているが、Instagramで公開された、男性の手術後の写真には「別人でしょう」「新しいパスポートが必要」「スーパーモデルになれそうだ」など、様々な声が寄せられた。英ニュースメディア『The Mirror』などが伝えた。

日本時間11日、イスタンブールの美容整形クリニック「エステ・イスタンブール(Este Istanbul)」のInstagramで、メフメトさん(Mehmet)の手術前後の比較写真が公開され、大きな反響を呼んだ。メフメトさんが美容整形を受けたのは3年前で、クリニックでは患者の顔の特徴を生かしながら、より若々しくバランスの取れた外観を目指して、次の4つの治療を行った。1.顔のシワ、たるみ、ツヤ、弾力などを改善する顔の若返り2.顔の輪郭を整え、顎をより細くシャープに見せるための下顎Vラインの形成3.耳の形を整える耳形成術4.顔全体のバランスを整える鼻形成術Instagramには、メフメトさんの正面および横顔の写真が公開され、クリニックは「これらの治療により、メフメトさんの個性的な顔立ちを生かし、自然で爽やかな印象を実現した」と記した。また、メフメトさんも手術後の顔に満足しており、「この手術で彼は自信を得た」と強調した。メフメトさんの手術後の写真で特に目を引くのは、すっきりとした鼻とシャープな輪郭で、投稿には次のようなコメントが寄せられた。「これは新しいパスポートが必要だね。」「別人だと思う。手術後の顔はコンピューターで作成したようだ。最近はトルコのクリニックの悪い噂をよく聞くからね。こうやって顧客を獲得しようとしているだけだろう。」「こんなに変わるなんて驚きだよ。」「現実なの? 嘘だろう?」「いったいいくらかけたんだ!」「手術後の写真を見ると、スーパーモデルになれそうだよね。」「どちらもハンサムだと思う。ただ私は個人的にエスニックな鼻が好き。大きな鼻は魅力的だと思う。」「これは人生が変わるだろうね。信じられないほど印象が変わったよ。」なお同クリニックでは、患者の自然な美しさを引き出すために、手術前には慎重かつ綿密な治療計画が立てられるという。ちなみに今月中旬には、トルコの形成外科医が手掛ける「鼻先を上向きに整える形成手術」が話題となった。手術後の患者の鼻先は、一様に上を向いた“短鼻”に形成され、ある患者の動画には「ぶた鼻」「スケートボードランプ」と辛辣な批判が寄せられた。画像は『esteistanbultr Instagram「Three years ago, Mehmet underwent a series of aesthetic procedures to enhance his facial features and achieve a balanced, youthful look.」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)