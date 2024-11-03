金沢vs岩手 スタメン発表
[11.3 J3第35節](ゴースタ)
※14:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 4 井上竜太
DF 38 山本義道
DF 39 庄司朋乃也
MF 2 長峰祐斗
MF 6 梶浦勇輝
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 24 西谷和希
FW 71 田口裕也
控え
GK 1 白井裕人
DF 3 畑尾大翔
DF 16 毛利駿也
MF 10 嶋田慎太郎
FW 11 杉浦恭平
FW 30 大谷駿斗
FW 77 マリソン
監督
伊藤彰
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 21 稲葉亜我志
DF 18 宮市剛
DF 22 西大伍
DF 51 深津康太
MF 10 オタボー・ケネス
MF 15 加々美登生
MF 17 新里涼
MF 30 安達秀都
MF 39 河辺駿太郎
MF 46 中村充孝
FW 19 佐藤未勇
控え
GK 31 キム・ソンゴン
DF 4 深川大輔
DF 24 山内舟征
MF 11 桐蒼太
MF 41 道本大飛
FW 32 上笹貫剣
FW 99 シラス
監督
星川敬
※14:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 4 井上竜太
DF 38 山本義道
DF 39 庄司朋乃也
MF 2 長峰祐斗
MF 6 梶浦勇輝
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 24 西谷和希
FW 71 田口裕也
控え
GK 1 白井裕人
DF 3 畑尾大翔
DF 16 毛利駿也
MF 10 嶋田慎太郎
FW 11 杉浦恭平
FW 77 マリソン
監督
伊藤彰
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 21 稲葉亜我志
DF 18 宮市剛
DF 22 西大伍
DF 51 深津康太
MF 10 オタボー・ケネス
MF 15 加々美登生
MF 17 新里涼
MF 30 安達秀都
MF 39 河辺駿太郎
MF 46 中村充孝
FW 19 佐藤未勇
控え
GK 31 キム・ソンゴン
DF 4 深川大輔
DF 24 山内舟征
MF 11 桐蒼太
MF 41 道本大飛
FW 32 上笹貫剣
FW 99 シラス
監督
星川敬