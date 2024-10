森永製菓のサンリオキャラクターズパッケージに、「ポムポムプリン」とコラボレーションした「チョコボール<プリン味>」が期間限定で登場!

定番のピーナッツ・キャラメル・いちごも「ポチャッコ」「クロミ」「ハローキティ」とコラボしたデザインで販売されています☆

森永製菓「チョコボール<プリン味>」サンリオキャラクターズパッケージ

発売日:2024年11月5日(火)〜無くなり次第終了

内容量:26g

販売エリア:全国

森永製菓から、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とコラボレーションした「チョコボール<プリン味>」が期間限定で登場!

もちもち食感が特徴のグミを、プリン味のチョコレートでコーティングしたプリンの味わいをイメージしたチョコボールです。

パッケージには「ポムポムプリン」と「プリンキョロちゃん」がプリントされています。

定番のピーナッツ・キャラメル・いちごも、「ポチャッコ」「クロミ」「ハローキティ」とコラボしたデザインで販売されています!

コラボキャンペーン「チョコボール×サンリオキャラクターズ オリジナルグッズプレゼントキャンペーン」

キャンペーン実施期間:2024年11月5日(火)11:00〜12月4日(水)10:59まで

対象商品:「28gチョコボール<ピーナッツ>」「28gチョコボール<キャラメル>」「25gチョコボール<いちご>」「26gチョコボール<プリン味>」

「チョコボール×サンリオキャラクターズ」オリジナルグッズが抽選で合計960名に当たるキャンペーンを実施。

対象の「チョコボール」を購入するとレシートで応募できます。

どの商品を購入しても応募はできますが、コース対象商品を購買したレシートで応募すると当選確率が2倍になります。

A賞「ポチャッコ・クロミ・ハローキティ・ ポムポムプリン 各コース」

応募口数:対象商品3個購入で1口応募

当選者数:80名(各コース20名)

・【ポチャッコ コース】オリジナルデザインパーカー 20名

・【クロミ コース】フォト風ハードケース付きトートバッグ 20名

・【キティ コース】クーラービッグマルシェコース 20名

・【ポムポムプリン コース】オリジナルデザインブランケット(巾着付)20名

それぞれのキャラクターのグッズが当たるA賞。

パーカーやトートバッグなど、日常使いしたくなるグッズがそろっています☆

B賞「2連アクリルキーホルダー」

応募口数:対象商品2個購入で1口応募

当選者数:400名(各コース100名)

B賞では「2連アクリルキーホルダー」が当たります。

「ポチャッコ」「クロミ」「ハローキティ」「ポムポムプリン」と「キョロちゃん」のかわいいデザインです。

C賞「オリジナルQUOカード<500円分>」

応募口数:対象商品1個購入で1口応募

当選者数:480名

C賞に用意されるのは「オリジナルQUOカード<500円分>」

「キョロちゃん」とコラボキャラクター全員がそろった、楽しいデザインです☆

販売中:チョコボール<ピーナッツ>ポチャッコ

販売期間:発売中〜2025年1月予定

内容量:28g

「キョロちゃん」のキャップが似合う「ポチャッコ」がパッケージに!

Tシャツもピーナッツ柄になっています。

販売中:チョコボール<キャラメル>クロミ

販売期間:発売中〜2025年1月予定

内容量:28g

「クロミ」の頭のどくろがキャラメル色に!

「キャラメルキョロちゃん」とおそろいの赤いスカーフがポイントです。

販売中:チョコボール<いちご>ハローキティ

販売期間:発売中〜2025年1月予定

内容量:25g

「いちごキョロちゃん」をイメージしたリボンとお洋服を着た「ハローキティ」

キュートなパッケージに仕上げられています。

おもちゃのカンヅメはガチャガチャができる「キョロガチャ缶」

「おもちゃのカンヅメ」は、「チョコボール」発売と同じ1967年に登場し57年にわたり実施されている人気のキャンペーンです。

「チョコボール」の「くちばし」(開け口)にある“金”のエンゼル1枚、または“銀”のエンゼル5枚を集めると必ずもらえます。

「キョロガチャ缶」は、ハンドルを回すとカプセルが出てきて中にはヒミツのおもちゃが入っています!

子供にも大人にも人気なガチャガチャ。

何が出てくるか分からないワクワク感が「おもちゃのカンヅメ」と親和性があることから、「キョロガチャ缶」が開発されました。

「キョロガチャ缶」が会話のきっかけになったり、コミュニケーションを深める機会にしたりと親子で一緒に楽しめます☆

「プリンキョロちゃん」と「ポムポムプリン」が目印の、もちもちグミ入りのプリン味「チョコボール」

「チョコボール<プリン味>」は、2024年11月5日(火)から期間限定で登場です。

