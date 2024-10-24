¡Ø¾¼ÏÂ²ÎÍØ»Ë¡Ù·ºÉôË§Â§ ¡ß ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã ÂÐÃÌ¡¡Îò»Ë¸¦µæ²È¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤¿¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
¡¡ÀïÁ°¤«¤éÀï¸å¡¢¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤Ë´ó¤ê±è¤Ã¤Æ¤¤¿²ÎÍØ¶Ê¡£ºî¶Ê²È¤ÎÃæ»³¿¸Ê¿¡¢À¾ÛêÈ¬½½¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢»°Âçºî¶Ê²È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸Å²ìÀ¯ÃË¡¢¸Å´ØÍµ¼©¡¢ÉþÉôÎÉ°ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤ò¡¢²»³Ú²È¤¬»Ä¤·¤¿°ì¼¡»ËÎÁ¤ò¤â¤È¤ËÎò»Ë³Ø¤Î¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤·¤¿½ñÀÒ¤¬¡¢·ºÉôË§Â§¡ÊÆüËÜÂç³Ø¾¦³ØÉô¶µ¼ø¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ø¾¼ÏÂ²ÎÍØ»Ë-¸Å²ìÀ¯ÃË¡¢Åì³¤ÎÓÂÀÏº¤«¤é¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤Þ¤Ç¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¤À¡£
»²¹Í¡§¡Ö»°°æÂçºäÎ¾ÂØÅ¹¡×¤Ê¤¼¹¾¸Í»þÂåºÇÂçµé¤Î¶âÂß¤·¤Ë¡©¡¡¿®ÍÑÄ´ºº½ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤¹¡¢ºÄÌ³¼Ô¤ÎÈá´î¤³¤â¤´¤â
¡¡¥ê¥¢¥ë¥µ¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤Î·ºÉô¤È²Î¼ê¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¤ÎÂÐÃÌ¤ò´ë²è¡£10Âå¤Îº¢¤«¤é²ÎÍØ¶Ê¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¸¦µæ¼Ô¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æº£¤â¾¼ÏÂ¤Î²ÎÍØ¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÎ¾¼Ô¤Ë¡ÈÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²ÎÍØ¶Ê¤È¤Ï²¿¤«¡©¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ê¿¹ÊþÇ·¡Ë
¢£·ºÉôË§Â§¡ÖÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¤è¤ê¤âÀÎ¤Î¿Í¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
――¤Þ¤º¤Ï¤ªÆó¿Í¤¬¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡§Éã¿Æ¤¬¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¿å¸¶¹°¤ÎÈÕÇ¯¤Î²»¸»¤ò¤º¤Ã¤È¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åö»þ¤Ï¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤µ¤ó¤Ê¤É¤âÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿å¸¶¹°¤µ¤ó¤ÎÓ¹¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤³¤«¤éÁÌ¤ë¤è¤¦¤ËÀÎ¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Î¤³¤È¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¡Ê1974Ç¯¡¦¾¼ÏÂ49Ç¯¡Ë¤Ë¹Ó°æÃí¤µ¤ó¤¬¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¤òÃ¦Âà¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¤Ï¥é¥¸¥ª¤Ç¤¹¤Í¡£¸Å¤¤¶Ê¤¬¤è¤¯¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢Êª¿´¤Ä¤¤¤¿º¢¤«¤éË×Æ¬¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ºÉô¡§»ä¤â¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤¬¾¼ÏÂ50Ç¯Âå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¤è¤ê¤âÀÎ¤Î¿Í¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤äÃæ¿¹ÌÀºÚ¤è¤ê¡¢»°ÇÈ½ÕÉ×¤äÂ¼ÅÄ±ÑÍº¡¢ÅçÁÒÀéÂå»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È´î¤ó¤Ç¡£¾¼ÏÂ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ç¯¡Ê1989Ç¯/Ê¿À®¸µÇ¯¡Ë¤ËNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¾¼ÏÂ¤Î²Î¡¦¿´¤Ë»Ä¤ë¥Ù¥¹¥È200¶Ê¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ç½é¤á¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÅì³¤ÎÓÂÀÏº¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¤µ¤é¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡£»þÂå¤È¤·¤Æ¤Ï²ÎÍØ¤«¤éJ-POP¤Ø¤Î²áÅÏ´ü¤Ç¡¢Í§Ã£¤Ï¤ß¤ó¤ÊJ-POP¤òÄ°¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤À¤±¡Ö¿·¤·¤¤¶Ê¤òÄ°¤¯¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡×¤È²ÎÍØ¶Ê¤òÃµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾¼ÏÂ¤Î²Î¤òÎ®¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ò½ü¤¤¤Æ¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡§¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î²ÎÈÖÁÈ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ーーÊ¿À®¤Î¤Ï¤¸¤á¤Ï¤Þ¤À¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
·ºÉô¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Î²ÎÍØÈÖÁÈ¤òÄ°¤¯¤«¡¢¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥ì¥³ー¥É¤òÇã¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡§¤É¤ó¤Ê¥ì¥³ー¥É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ãæ¸Å¥ì¥³ー¥É²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ·¡¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼«Ê¬¤Ï¥°¥ëー¥×¥µ¥¦¥ó¥º¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÍÌ¾¤Ê¹õÂô¿ÊÀèÀ¸¡Ê²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡£¥°¥ëー¥×¥µ¥¦¥ó¥º¸¦µæ²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£¼«Èñ½ÐÈÇ¤Ç¥°¥ëー¥×¥µ¥¦¥ó¥º¤ÎÎò»Ë¤ä¥Ç¥£¥¹¥³¥°¥é¥Õ¥£ー¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¤Ç¤è¤¯¥ì¥³ー¥É¤òÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
·ºÉô¡§¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¤Ë¤Ï»ä¤âÄÌ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÀï¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥ì¥³ー¥É¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Î¤â¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«¼çÀ©ºîÈ×¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡§¤·¤«¤âÏ¿²»¤Ï¶Ø»ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÄ°¤¤¤Æ¡¢¥ì¥Ýー¥È¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢¥àー¥É¥³ー¥é¥¹¡¢¥àー¥É²ÎÍØ¤Ïº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¥àー¥É²ÎÍØ¤Ï¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¤¬ÄêÈÖ¤Ç¡¢¼«¼çÀ©ºîÈ×¤âÂ¿¤¤¤«¤éÁ´ËÆ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
――¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¡¢¥àー¥É²ÎÍØ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÈÏÂÅÄ¹°¤È¥Þ¥Ò¥Ê¥¹¥¿ー¥º¡É¤Ë2002Ç¯¤Ë²ÃÆþ¡£2004Ç¯¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡§Åö»þ¤Ï¸ÅËÜ²°¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹õÂôÀèÀ¸¤¬¥°¥ëー¥×¥µ¥¦¥ó¥º¤Î¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤ÆËÜ¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥àー¥É²ÎÍØ¤ÎËÜ¤ò¼«Èñ½ÐÈÇ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¼èºà¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¥Þ¥Ò¥Ê¥¹¥¿ー¥º¤òË¬¤Í¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤Ê¤é¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ÎÈ¾Ç¯¸å¤Ë¥°¥ëー¥×¤¬Ê¬Îö¤·¤Æ¡¢¥Üー¥«¥ë¡¢¥³ー¥é¥¹¤ÎÊý¡¹¤¬Á´°÷Ã¦Âà¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ðー¤ò½¸¤á¤Æ¿·À¸¥Þ¥Ò¥Ê¥¹¥¿ー¥º¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¤â¥á¥ó¥Ðー¤ÎÊý¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞËÍ¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µÞî±¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
·ºÉô¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡§¤½¤Î¸å¤âÃæ¸Å¥ì¥³ー¥É²°¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤É¤ó¤Ê¥ì¥³ー¥É¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤Ä¤â¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¥Í¥Ã¥È»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
·ºÉô¡§¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬10Âå¤Îº¢¤Ï¥ì¥³ー¥É¤«¤éCD¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë»þ´ü¤Ç¡¢¹üÆ¡Å¹¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÅ¹¤Ê¤É¤Ç¤â¸Å¤¤¥ì¥³ー¥É¤¬¤±¤Ã¤³¤¦°Â¤¯Çä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ãß²»µ¡¤âÇã¤Ã¤Æ¡¢²È¤Ç¤â¥ì¥³ー¥É¤ò¤º¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¿¤À¥Éー¥Ê¥ÄÈ×¡ÊEPÈ×¡£7¥¤¥ó¥Á¡¢45²óÅ¾¡Ë¤äLPÈ×¤Ï¿ô¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤Æ¡¢½¸¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤Î¤ÇSPÈ×¡Ê12¥¤¥ó¥Á¡¢78²óÅ¾¡£1962Ç¯¤ËÀ¸»º½ªÎ»¡Ë¤À¤±¤Ë¹Ê¤í¤¦¤È¡£
――¤è¤ê¸Å¤¤¥ì¥³ー¥É¤ËÅª¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
·ºÉô¡§¤¨¤¨¡£¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Å¹¤Ë¤¤¤¯¤È¥Éー¥Ê¥ÄÈ×¤âÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡ÖÇã¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶áº¢¤ÏSPÈ×¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤À¤¤¤Ö½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¥Éー¥Ê¥ÄÈ×¤âÇã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢SPÈ×¤Î»þÂå¤«¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¤ä¡¢»ä¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤²Î¼ê¤À¤±¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡§ÃÎ¤é¤Ê¤¤²Î¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¥È¥¥á¥¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡Ö²ÎÍØ¶Ê¤ò¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë³Ø½ÑÅª¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿ËÜ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡×
·ºÉô¡§¤³¤ì¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ë¤â¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¤ä¥ìー¥Ù¥ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£EPÈ×¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¼«¼çÀ©ºî¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ì¥³ー¥É¤â¤«¤Ê¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡£°ÊÁ°¡Ø¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¤Î¥íー¥ä¥ë¥ì¥³ー¥ÉÀ»ÃÏ½ãÎé¡Ù¡Ê»³Ãæ´ë²è¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥íー¥ä¥ë¥ì¥³ー¥É¡×¡Ê1960Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é70Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î²ÎÍØ¶Ê¤Î¥·¥ó¥°¥ëÈ×¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤¿¥ìー¥Ù¥ë¡Ë¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¡©
·ºÉô¡§¤Ï¤¤¡£¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤µ¤ó¤ÎËÜ¡¢ÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥íー¥ä¥ë¥ì¥³ー¥É¤ÎÎò»Ë¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ËÜ¤Ï¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÖÃ¯¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢»ä¤¬½ñ¤¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤¨»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――·ºÉô¤µ¤ó¤Ïº£²ó¡Ø¾¼ÏÂ²ÎÍØ»Ë¡Ù¤ò¾å°´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Îò»Ë³Ø¼Ô¤Î»ëÅÀ¤Ç¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤òÉ³²ò¤¤¤¿½ñÀÒ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎËÜ¤ò½ñ¤³¤¦¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
·ºÉô¡§¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Î¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²»³Ú¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤Îº¢¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£¤½¤Î¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢°ÊÁ°¤«¤é²ÎÍØ»Ë¤ÎËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îò»Ë¸¦µæ¼Ô¤¬½ñ¤¤¤¿¾¼ÏÂ²ÎÍØ»Ë¤Ï¤ª¤½¤é¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£·ºÉôÀèÀ¸¤Î¸æÀìÌç¤Ï¡¢¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÎò»Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
·ºÉô¡§ÀìÌç¤ÏÌÀ¼£°Ê¹ß¤Ç¤¹¡£ÌÀ¼£¡¦ÂçÀµ¡¦¾¼ÏÂ¤ÎÎò»Ë¤òÂç³ØÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³ØÀ¸¤ÏÀ¸³è¤äÊ¸²½¤ÈÍí¤á¤ë¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤·¡¢»ä¤Ï²ÎÍØ¶Ê¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÎÍØ»Ë¤È¤·¤Æ¶µ¤¨¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¤È¡£¡Ö¤³¤Î¶Ê¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»þÂå¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¶Ê¤¬ºî¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÀïÁ°¡¦ÀïÃæ¡¦Àï¸å¤ËÊ¬¤±¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡§Î®¹Ô²Î¤Ë¤Ï»þÂå¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÆüËÜ»Ë¤Î¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
·ºÉô¡§¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬»Õ»ö¤·¤¿ÀèÀ¸¤Ï¡¢¡Ö¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¤Ë³Ø²ñ¤Ç²ÎÍØ¶Ê¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡ÈÄãÂ¯¤À¡É¤ÈÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆàÎÉ»þÂå¡¢Ê¿°Â»þÂå¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇËüÍÕ½¸¤ä¸Åº£ÏÂ²Î½¸¤òÊ¸¸¥¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÎò»Ë¤ò³Ø¤Ö¤È¤¤Ë²ÎÍØ¶Ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î»³ÅÄ¹Ìä«¤ÎºîÉÊ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸Å²ìÀ¯ÃË¡¢ÉþÉôÎÉ°ì¡¢¸Å´ØÍµ¼©¤¬ºî¤Ã¤¿¶Ê¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡§¤½¤ì¤¯¤é¤¤½ÅÍ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢²ÎÍØ¶Ê¤Ï¡£
·ºÉô¡§¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î£ÚÀ¤Âå¤â¡Ê¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤ò¡ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¤¤Ã¤«¤±¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¼ø¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¾¼ÏÂ¤Î²Î¼ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡ÖYouTube¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÆ£»³°ìÏº¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ¤ÁÅÛ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦³ØÀ¸¤â¤«¤Ê¤ê¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡§¤¹¤´¤¤¡ª¡¡ËÍ¤â¡Ø¾¼ÏÂ²ÎÍØ»Ë¡Ù¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²ÎÍØ¶Ê¤ò¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë³Ø½ÑÅª¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿ËÜ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¡ÈÌÌÇò¤¤¶µ²Ê½ñ¡É¤À¤Ê¤È¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È²Î¤ÏÀ¤¤Ë¤Ä¤ì¡É¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢²ÎÍØ¶Ê¤¬¤¤¤«¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¿¤«¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÀïÁ°¡¢ÀïÃæ¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Î¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤â·¡¤ê²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éÊÙ¶¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ºÉô¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡§ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤¢¡µ¥â¥ó¥Æ¥ó¥ë¥Ñ¤ÎÌë¤Ï¹¹¤±¤Æ¡×¡Ê¢¨¡Ë¤â¤½¤¦¡£¤³¤Î¶Ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀïÈÈ¤È¤·¤Æ¹´Î±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µÆüËÜÊ¼¤Îµ¢¹ñ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¡Ö²Î¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Á¥Â¼Å°¤µ¤ó¤Î¤¯¤À¤ê¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£±é²Î¤Î²¦Æ»¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á¥Â¼¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤ÏÅö»þ¡Ö²ÎÍØ¶Ê¤Î·Á¤ò²õ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡Ê¢¨Àï¸å¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î·ºÌ³½ê¤Ç¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µÆüËÜ·³Ê¼»Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎË¾¶¿¤ÎÇ°¤ò¹þ¤á¤¿³Ú¶Ê¡£ÅÏÊÕ¤Ï¤Þ»Ò¤Î²Î¾§¤Ç¡¢1952Ç¯¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ë
¢£·ºÉôË§Â§¡ÖJ-POP¤È²ÎÍØ¶Ê¤Ï´°Á´¤ËÊ¬Î¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
――¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ªÆó¿Í¤«¤é¡È¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤ÎÆþ¤ê¸ý¡É¤È¤·¤Æ¤ªÁ¦¤á¤·¤¿¤¤ºî¶Ê²È¤ä²Î¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
·ºÉô¡§ºî¶Ê²È¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤ê¸Å²ìÀ¯ÃË¤Ç¤¹¤Í¡£²ÎÍØ¶Ê¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤¬¸Å²ìÀ¯ÃË¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÆó¿Í¤Ï¼ã¤¤¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÃË½÷¤¬À¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë²Î¤¦¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î½÷Ë¼¤Ë¤ãÉ¦¤¬¤¢¤ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥½¥ó¥°¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·¿¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡È°¥½¥¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤¬Â®¤¤¡É¤È¤¤¤¦¶ÊÄ´¤â¤½¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Î¼ê¤Ç¤Ï¡¢¸Å²ìÀ¯ÃË¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Æ£»³°ìÏº¡£¼ø¶È¤Î¸å¡Ö¤É¤Î²Î¼ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼è¤ë¤È¡¢°µÅÝÅª¤ËÆ£»³°ìÏº¤¬É¼¤ò½¸¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÅìµþ¥é¥×¥½¥Ç¥£¡×¡ÖÌ´Ã¸¤Åìµþ¡×¡ÖÀÄ¤¤»³Ì®¡×¤Ê¤É¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°¥½¥¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê¤È¤³¤í¤¬¼ã¼Ô¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£ËÍ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¥Þ¥Ò¥Ê¥¹¥¿ー¥º¤ò¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÏÂÍÎÀÞÃï¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤È¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤êÎ¢À¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ë¥®¥¿ー¤òÌë¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£Àï¸å¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿²¤ÊÆ¤ÎÊ¸²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î²»³Ú¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¼ã¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤¢¤È¡¢¥àー¥É²ÎÍØ¤Î¥°¥ëー¥×¤Ï¤¸¤Ä¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢À¨ÏÓ¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¡¢¥³ー¥é¥¹¤â¾å¼ê¤¤Êý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡£²»³ÚÀ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¡¢¥é¥Æ¥ó¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¸¥ã¥º¤ä¥ê¥º¥à¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Ö¥ëー¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥°¥ëー¥×¤â¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――³Î¤«¤Ë¡ÈÏÂÍÎÀÞÃï¡É¤Ï²ÎÍØ¶Ê¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
·ºÉô¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤âÀÎ¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦¤Î²»³Ú¡¢ÆÃ¤Ë²¤ÊÆ¤Î²»³Ú¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡£¤·¤«¤âÆüËÜ¿Í¤¬¹¥¤à¤è¤¦¤Ë¾å¼ê¤¯Íî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬²ÎÍØ¶Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥°¥ëー¥×¥µ¥¦¥ó¥º¤Î³Ú¶Ê¤òº£Ä°¤¯¤È¡¢²ÎÍØ¶Ê¤ËÄ°¤³¤¨¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¶¡¦¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥Ã¥×¥¹¤Î¡ÖÄ¹¤¤È±¤Î¾¯½÷¡×¤Ê¤ó¤Æ»ä¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥É¥é¥à¤ä¥¨¥ì¥¥®¥¿ー¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Åö»þ¤Î²ÎÍØ¶Ê¤ÈÂçº¹¤¬¤Ê¤¤¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡§³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¶¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥º¤Ï¡È¥Óー¥È¥ë¥º¤ÎÆüËÜÈÇ¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¥í¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÄ°¤³¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
·ºÉô¡§¤¨¤¨¡£»ä¤Ï¡Èºø³Ð¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦°áÁõ¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²ÎÍØ¶Ê¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö±«¤ÎÊé¾ð¡×¤ò»³¸ýÉ´·Ã¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é²ÎÍØ¶Ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¡Ö½©ºù¡×¤òÈ¬Âå°¡µª¤¬²Î¤Ã¤¿¤é±é²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡£
――¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¸½ºß¤ÎJ-POP¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©
·ºÉô¡§J-POP¤È²ÎÍØ¶Ê¤Ï´°Á´¤ËÊ¬Î¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÎÍØ¶Ê¤Ï¡È±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¡É¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î®¹Ô²Î¤Ï¤¹¤Ù¤ÆJ-POP¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢²ÎÍØ¶Ê¤Ï¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
――ÆüËÜ¤Î¾ð½ïÅª¤Ê¤â¤Î¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¡¢ÍÎ³Ú¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
·ºÉô¡§¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»î¤ß¤Ï¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥©ー¥¯¤ä¥Ë¥åー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï²ÎÍØ¶Ê¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Äê·¿¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿¹³¿´¤â¤¢¤Ã¤¿¡£½ãÁ³¤¿¤ë²ÎÍØ¶Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ÏÉãÊì¤ÎÀ¤Âå¤¬Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀèÃ¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤Ç¤¤¤¦¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åö»þ¤Ï°ìÉô¤Î¥³¥¢¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢J-POP¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤êºÆÉ¾²Á¤¬¿Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡§ËÍ¤âº£¤ÎJ-POP¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÄ°¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Â¿ÍÍ²½¤·²á¤®¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¶Ê¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÂçÂÎ¥µ¥¦¥Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ÆÉ¤ßÊý¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡£¶Ê¤Îºî¤ê¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é²ÎÍØ¶Ê¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï±§Ãè¿Í¤Î²»³Ú¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¿²ÎÍØ¶Ê¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¡Ø¾¼ÏÂ²ÎÍØ»Ë¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Âç½°¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¿²Î¤Î°ÕµÁ¤¬½ù¡¹¤Ë¼º¤ï¤ì¡¢¥Ë¥åー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¤È¸Ä¿ÍÅª¤ÊÎø°¦¤Ê¤É¤¬²Î¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÜ¤ÎºÇ¸å¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢°¤µ×Íª¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö²ÎÍØ¶Ê¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë¥É¥ó¤ÈºÂ¤ê¡¢±¦Íã¤ËÅÁÅýÅª±é²Î¡¢º¸Íã¤ËÍ¢Æþ²Ã¹©¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÈ¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿¿¤óÃæ¤¬¥¹¥Ý¥Ã¤ÈÈ´¤±Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡£²Î¤¤¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡ÖÄ°¤²Î¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎËÜ¤Î°ì¤Ä¤Î·ëÏÀ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡Ö¡Ø¾¼ÏÂ²ÎÍØ»Ë¡Ù¤â¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
·ºÉô¡§¤¿¤À¡¢Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²»³ÚÅª¤Ê´¶À¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤â»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Àè¤Û¤É¤â¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÀ¯ÉÜ¤¬J-POP¶Ø»ßÎá¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï²ÎÍØ¶Ê¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿²ÎÍØ¶Ê¤¬Î®¹Ô¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡§¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
·ºÉô¡§¤½¤ì¤Ï¾éÃÌ¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Ï¤«¤Ê¤ê°Õ¼±¤·¤ÆÃµ¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢²ÎÍØ¶Ê¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¿·¤·¤¤²ÎÍØ¶Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¤Í¡£ºÇ¶á¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥½ー¥À¤È¤¤¤¦½÷À¥°¥ëー¥×¤Î¡ÖÅ·»È¤¬ÄÌ¤ë¡×¤Ï¡Ö¤¤¤¤¶Ê¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤É¥Ò¥Ã¥È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡§¿Í´ÖÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£ËÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿º¢¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¿ÀÅÄÀî¡×¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¼ã¼Ô¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ¡Ö¤¤¤¤¶Ê¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ºÇ¶á¤Ï¥Þ¥¤¥ÊーÄ´¤Î¶Ê¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤·¡¢²¿¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆæ¤À¤é¤±¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢·ºÉôÀèÀ¸¤Î¤ªÏÃ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤è¤êÇ¯²¼¤ÎÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Íî¸ì²È¤ÎÎÓ²È¤¿¤±Ê¿¤µ¤ó¤âÀïÁ°¤Î²ÎÍØ¶Ê¤Ë¤ª¾Ü¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
·ºÉô¡§»ä¡¢¤¿¤±Ê¿¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËYouTube¤ÎÈÖÁÈ¡Ê¡Ö·ºÉô¤¿¤±Ê¿¤Î¾¼ÏÂ¤Î²ÎÀ¼¡×¡Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ã¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾¼ÏÂ¤Î²ÎÍØ¶Ê¤Ï¡¢µÕ¤Ë¿·Á¯¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂ¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥°¥ëー¥×¥µ¥¦¥ó¥º¤ä¥Õ¥©ー¥¯¤¬¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡§¡È¾¼ÏÂ²ÎÍØ¡É¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¿·¿Í¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤â¤½¤³¤½¤³½Ð¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÊý¡¹¤¬¸À¤¦¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤¢¤¿¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£¤¢¤È¤Ï¹°ÅÄ»°»Þ»Ò¤µ¤ó¡¢¤Á¤¢¤¤Ê¤ª¤ß¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡£
·ºÉô¡§¤Á¤¢¤¤Ê¤ª¤ß¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤¤ÏºÇ¶á¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡§¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£É÷¤Ë¸À¤¦¤È¡È¥ä¥Ð¤¤¡É¡¢¡È¥¨¥°¥¤¡É¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·ºÉô¡§µÕ¤Ë¤¤¤¯¤é¡Ö¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¾®±´¾¡ÂÀÏº¤µ¤ó¡£º£Ç¯À¸ÃÂ120Ç¯¡¢Ë×¸å50Ç¯¤Ç¤¹¡£¾¼ÏÂ8Ç¯¤Ë¡ÖÅç¤ÎÌ¼¡×¤Ç¤¢¤ì¤À¤±°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢Á´Á³ÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡§¡ÖÅìµþ²»Æ¬¡×¤ò²Î¤Ã¤¿Êý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
·ºÉô¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀïÁ°¤Ë·Ý¼Ô²Î¼ê¡ÊÀïÁ°¤«¤éÀï¸å¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿Î®¹Ô²Î¤ò²Î¤¦·Ý¼Ô·ó²Î¼ê¡¢·Ý¼Ô½Ð¿È¤Î²Î¼ê¡Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¾®±´¾¡ÂÀÏº¡£»ä¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢À¸ÅÌ¼êÄ¢¤Ë¾®±´¾¡ÂÀÏº¤Î¥×¥í¥Þ¥¤¥É¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡§¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
·ºÉô¡§¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ë·Ý¼Ô²Î¼ê¤Ê¤É¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤µ¤ó¡¢ÎÓ²È¤¿¤±Ê¿¤µ¤ó¤Ç²û¥á¥í»°¹ñÆ±ÌÁ¤òÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡§¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø¾¼ÏÂ²ÎÍØ»Ë¡Ù¤â¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²»³Ú¤ò»Ö¤¹¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²Î¤Îºß¤êÊý¤Îº¬ËÜ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢ºî¤ë²Î¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¡£ËÍ¤â¤³¤ÎËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿²Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢ÀïÁ°¤Î²ÎÍØ¤Ë¤â¶½Ì£¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡£¤¤¤í¤¤¤íÄ°¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿¹ÊþÇ·¡Ë