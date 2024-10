日本サッカー協会(JFA)は17日、女子サッカーの日本一を決める、皇后杯JFA第46回全日本女子サッカー選手権大会の組み合わせを発表した。同大会は11月17日に開幕し、決勝は来年1月25日にエディオンピースウイング広島で開催。WEリーグ勢は12月14日、15日に行われる5回戦から参戦する。組み合わせは以下の通り。【1回戦】11月17日(日)[1]ディオッサ出雲FC 10:30 神村学園高 [福井テクノ]

[2]東京国際大 14:00 AICJ高 [栃木グ][3]吉備国際大Charme岡山高梁 13:30 秀岳館高 [福井テクノ][4]ディアヴォロッソ広島 11:00 愛知東邦大 [栃木グ]【2回戦】11月23日(土)[5]ヴィアマテラス宮崎 11:00 [1]の勝者 [Axis][6]鳴門渦潮高 14:00 JFAアカデミー福島 [Axis][7]オルカ鴨川FC 13:30 神奈川大 [石巻フ][11]伊賀FCくノ一三重 14:00 新潟医療福祉大 [藤枝サ][18]VONDS市原FCレディース 10:30 マイナビ仙台レディースユース [石巻フ][19]静岡SSUボニータ 11:00 FC今治レディース [藤枝サ]11月24日(日)[8]スフィーダ世田谷FC 13:30 山梨学院大 [石巻フ][9]朝日インテック・ラブリッジ名古屋 11:00 [2]の勝者 [藤枝サ][10]日テレ・東京メニーナ 10:30 札幌大ヴィスタ [石巻フ][12]ASハリマアルビオン 14:30 ヴィアティン三重レディース [三木陸][13]スペランツァ大阪 11:30 [3]の勝者 [三木陸][14]大和シルフィード 14:00 岡山湯郷Belle [栃木グ][15]バニーズ群馬FCホワイトスター 14:00 福岡J・アンクラス [Axis ][16]愛媛FCレディース 11:00 日本大学 [Axis ][17]ニッパツ横浜FCシーガルズ 11:00 [4]の勝者 [栃木グ][20]日体大SMG横浜 14:00 明治国際医療大 [藤枝サ]【3回戦】11月30日(土)[23][9]の勝者 14:00 [10]の勝者 [三交鈴鹿][25][13]の勝者 11:00 [14]の勝者 [三交鈴鹿]12月1日(日)[21][5]の勝者 13:30 [6]の勝者 [石巻フ][22][7]の勝者 11:00 [8]の勝者 [三交鈴鹿][24][11]の勝者 14:00 [12]の勝者 [三交鈴鹿][26][15]の勝者 10:30 [16]の勝者 [福井テクノ][27][17]の勝者 10:30 [18]の勝者 [石巻フ][28][19]の勝者 13:30 [20]の勝者 [福井テクノ]【4回戦】12月8日(日)[29][21]の勝者 11:00 [22]の勝者 [藤枝サ][30][23]の勝者 14:30 [24]の勝者 [三木陸][31][25]の勝者 11:30 [26]の勝者 [三木陸][32][27]の勝者 14:00 [28]の勝者 [藤枝サ]【5回戦】12月14日(土)[33]大宮アルディージャVENTUS 11:30 [29]の勝者 [三木陸][39]サンフレッチェ広島レジーナ 14:30 [32]の勝者 [三木陸][40]ちふれASエルフェン埼玉 12:00 INAC神戸レオネッサ [熊谷陸]12月15日(日)[34]日テレ・東京ベレーザ 14:00 ジェフ千葉レディース [レモンS][35]アルビレックス新潟レディース 13:00 [30]の勝者 [上野競][36]マイナビ仙台レディース 11:30 セレッソ大阪ヤンマーレディース [三木陸][37]ノジマステラ相模原 11:00 [31]の勝者 [レモンS][38]AC長野パルセイロ・レディース 14:30 三菱重工浦和レッズレディース [三木陸]【準々決勝】12月22日(日)[41][33]の勝者 11:00 [34]の勝者 [ピカスタ][42][35]の勝者 11:00 [36]の勝者 [サンフレ一球][43][37]の勝者 14:00 [38]の勝者 [ピカスタ][44][39]の勝者 14:00 [40]の勝者 [サンフレ一球]【準決勝】1月18日(土)[45][41]の勝者 vs [42]の勝者 [サンガS][46][43]の勝者 vs [44]の勝者 [サンガS]【決勝】1月25日(土)[47][45]の勝者 vs [46]の勝者 [Eピース]