MAGNET by SHIBUYA109が、MARVEL映画『ヴェノム:ザ・ラストダンス』の公開を記念したコラボレーション企画「VENOM THE LAST DANCE CAMPAIGN in MAGNET by SHIBUYA109」を開催。

限定インスパイアードメニューの販売やMARVEL POP UP STOREの期間限定オープン、豪華プレゼントがもらえる渋谷回遊型スタンプラリーイベントなどが実施されます!

MAGNET by SHIBUYA109 MARVEL映画『ヴェノム:ザ・ラストダンス』公開記念「VENOM THE LAST DANCE CAMPAIGN in MAGNET by SHIBUYA109」

開催期間:2024年10月22日(火)〜11月4日(月・祝)

開催場所:MAGNET by SHIBUYA109(東京都渋谷区神南1-23-10)

MAGNET by SHIBUYA109にて「VENOM THE LAST DANCE CAMPAIGN in MAGNET by SHIBUYA109」を開催。

2018年に公開されたアメリカの大ヒット映画作品『ヴェノム』シリーズの最終章『ヴェノム:ザ・ラストダンス』の10月25日先行上映、11月1日の全国公開を記念した、コラボレーション企画です。

期間中、キャンペーンオリジナルビジュアルが館内外に掲出されるほか 、 SHIBUYA SCRAMBLE S内「S VIEW」では、ここでしか味わえないインスパイアードメニューを販売。

一部店舗では「ヴェノム」をイメージした店内装飾やイメージコーデが展開されます。

また、豪華プレゼントがもらえる渋谷回遊型スタンプラリーイベントの開催、MARVEL POP UP STOREのオープンなど、映画『ヴェノム:ザ・ラストダンス』をさらに楽しめるさまざまな企画が実施されるキャンペーンです!

店内装飾・イメージコーデ展開

期間中、MAGNET by SHIBUYA109一部店舗にて「ヴェノム」をイメージした店内装飾を実施。

また、一部アパレル店舗では「ヴェノム」をイメージしたブラックコーデの展開が実施されます。

S VIEW:限定インスパイアードメニューの販売

実施期間:2024年10月22日(火)〜11月4日(月・祝)

実施店舗:SHIBUYA SCRAMBLE S(7階)内「S VIEW」

S VIEW入店料金:1,500円/1ドリンク制

SHIBUYA SCRAMBLE Sの7階内「S VIEW」にて、入場時に選べる1ドリンクとして、映画の世界観を取り入れたここでしか味わえないドリンクを展開。

ノンアルコールの「ショコラ エディ ラブ」と、アルコールドリンク「ヴェノミルク」が提供されます。

※追加料金を支払うことで別途購入も可能です

チョココーラ「ショコラ エディ ラブ」

価格:600円(税込)

ノンアルコールのチョココーラドリンク「ショコラ エディ ラブ」

チョコシロップ、ラズベリーを加えた、コーラベースのドリンクです。

カルーアミルク「ヴェノミルク」

価格:1,000円(税込)

アルコールドリンクとして「ヴェノミルク」がラインナップ。

チョコソースとラズベリーを加えたカルーアミルクです。

ノベルティ「オリジナルコースター」

入場時にインスパイアードメニューを選択された方に、ノベルティとしてオリジナルコースターをプレゼント。

ポップコーンを食べる「ヴェノム」や

鋭いキバや長い舌が印象的なキャラクター

「ヴェノム」のお顔をアップにした1枚や

ポップなタッチでデザインされたコースターなど

「ヴェノム」の様々な表情が楽しめる全5種類から1枚がプレゼントされます。

※メニューおよびノベルティはなくなり次第終了となります

渋谷回遊型デジタルスタンプラリーイベント

実施期間:2024年10月22日(火)〜11月4日(月・祝)

対象施設:

・MAGNET by SHIBUYA109

・SHIBUYA109渋谷店

・渋谷ストリーム

・SHIBUYA TSUTAYA

MAGNET by SHIBUYA109を含む渋谷の4施設で、スマートフォンを使用したデジタルスタンプラリーイベントを開催。

各施設に設置されたマーカーを読み込み、スタンプを集め、MAGNET by SHIBUYA109 6階 MARVEL POP UP STOREにて達成画面を提示された方に、先着で映画『ヴェノム:ザ・ラストダンス』のロゴ入りボトルや

「ヴェノム」をデザインしたスクイーズ

迫力満点なピンバッジなどの非売品グッズがプレゼントされます。

※参加方法などの詳細は特設ページを確認ください

※景品はランダムでの配布となります

※景品はなくなり次第終了となります

プレゼントキャンペーン:オリジナルステッカープレゼント

配布期間:2024年10月22日(火)〜11月4日(月・祝)

対象外店舗:AMNIBUS STORE、ドリームカプセル、JOL Colla、b Store、ONE PIECE 麦わらストア、MARVEL POP UP STORE

館内にて1会計税込み1,000円以上購入された方を対象に、ネオン風アートや

迫力満点な「ヴェノム」

「VENOM THE LAST DANCE CAMPAIGN in MAGNET by SHIBUYA109」のアートを使った限定オリジナルステッカーをプレゼント。

全3種からランダムで先着順にプレゼントされます。

※各店なくなり次第終了

※1会計最大3枚までのお渡しとなります

プレゼントキャンペーン:豪華賞品プレゼント

レシート対象期間/応募期間:2024年10月22日(火)〜11月4日(月・祝)

賞品:

・A賞 東急歌舞伎町タワー 109シネマズプレミアム新宿 専用シネマチケット 5組10名

・B賞 オリジナルトートバッグ 100名

対象施設:MAGNET by SHIBUYA109

応募方法:応募専用WEBページからレシート画像と必要事項を送信

館内にて税込み3,000円以上購入された方が参加できるプレゼントキャンペーンを実施。

抽選で、計110名に豪華賞品が当たります。

※レシート合算可

※応募はスマートフォンからのみとなります

※応募ページはお会計時に案内されます

※『MARVEL POP UP STORE』、一部店舗でのお買い物は対象外となります。

MARVEL POP UP STORE

オープン期間:2024年10月22日(火)〜11月4日(月・祝)

場所:MAGNET by SHIBUYA109 6階

キャンペーンの開催を記念した『MARVEL POP UP STORE』がオープン!

『ヴェノム:ザ・ラストダンス』映画公開を記念したオリジナルグッズのほか、「MARVEL」に関連するグッズが多数販売されます。

MARVEL映画『ヴェノム:ザ・ラストダンス』の公開を記念したコラボレーション企画。

MAGNET by SHIBUYA109 MARVELにて2024年10月22日より開催される「VENOM THE LAST DANCE CAMPAIGN in MAGNET by SHIBUYA109」の紹介でした!

※すべての内容は予告なく変更となる場合があります

