どんな居酒屋にもそのお店に通う人々の思いが重なり、そしてそのたくさんの思いはそれぞれの居酒屋が醸しだす独特の雰囲気となっていく。それゆえ、日本各地に多く人々を虜にする居酒屋がキラ星のごとく数多存在しているのだ。

例えば、あの吉田類も絶賛する大衆酒場、東京・江東区南砂町の「山城屋酒場」に、新潟の郷土料理からラーメンや洋食まで味わえる新潟市・古町の老舗居酒屋「喜ぐち(きぐち)」、北海道随一の日本酒の品揃えと美味しいツマミのお店札幌市北区「味百仙(あじひゃくせん)」、食い倒れの町大阪では、鴨の焼き鳥が味わえる「とり平」、そしてあの開高健も愛したクジラのおでんが楽しめるたこ梅、さらには名古屋にいったら絶対に行っておきたい居酒屋「歓酒亭 大安(かんしゅてい だいやす)」などなど、数え上げればキリがない。

そんな全国にある美味しい居酒屋の中から、今回は、神奈川県川崎市にある最高の魚介類を味わえる居酒屋をご紹介したい。

お店の名前は「上州屋」だ。

・1963年(昭和38年)創業の老舗居酒屋、それが「上州屋」

こちらのお店、1963年(昭和38年)創業の老舗居酒屋。

1963年(昭和38年)といえば、今となっては3世代も前だが1000円札の肖像画が聖徳太子から伊藤博文に変わり、連続テレビアニメ第1号となった「鉄腕アトム」の放送が開始、山手線に初めて今でも使われているウグイスカラーの電車が投入され、日本初の外資系ホテル東京ヒルトンホテルが開業するなど、今の日本では当たり前となっている状況が生まれていた時代。

そんな時代にオープンしたお店は、今も、昔も変わらず、多くの人々を魅了し続けているのだ。



・魚介好きなら最高!絶品の魚介類ばかりのメニュー

こちらのお店、平日でも多くの人々で賑わっており、ほぼ予約で埋まっているほどの大人気のお店。

その日その日のメニューが提供されており、そのすべてが新鮮な食材ばかり。

たくさんのメニューが存在するため、選ぶことそのものが大変なのだが、その大変さも嬉しい、そんなお店なのだ。



まずは、ドリンクメニューから好きなものをオーダーし、大変なおつまみ選びを楽しんでもらいたい。



・どのメニューも素晴らしく美味しい

こちらのお店ではどのメニューも素晴らしく、また一人で訪れるお客に対しても嬉しいメニューがたくさん存在している。

例えばイワシだが、酢でシメたイワシと、そのまま刺身にしたイワシとを2種類同時に楽しむことができる。



マグロも中トロと中落ち両方を楽しめる。



ウニも非常にリーズナブルな価格で提供されているため、そのままでも美味しいのだが、



マグロの中トロと合わせて味わう、そんな贅沢な味わい方も楽しめるのだ。



そんな美味しい肴と合わせたいのが、こちらのお店の骨酒だ。

この日は甘鯛の骨酒が楽しめる日であったのだが、この味わいが非常に秀逸。甘鯛の頭から出てくるダシが日本酒の味わいと相まって、何杯でも飲めてしまう、魔法の味わいとなっていた。

もちろん美味しい肴との相性はいうまでもない。



刺身だけではなく、こちらのお店ではなんでも美味しい。

お店で手作りされた珍味の盛り合わせは、どんな酒でもピッタリ合う、そんな絶妙の塩梅である。



その他にも焼き物、





揚げ物、なんでも美味しいのがこちらのお店の素晴らしいところだ。



そしてシメはこちらのお店のオリジナルメニューである「のりめし」でシメたい。あっさりとしたお茶漬けながら、海苔の味わいとワサビの味わいが効いており、口の中をさっぱりとさせてくれる。



普段訪れることがないかもしれない、南武線鹿島田駅。

川崎の工業地帯を支えてきた、美味しい魚介類を味わえる歴史ある老舗居酒屋を訪れるために、この駅に降り立ってみるのもいいかもしれない。

長い間この街で愛されてきた老舗居酒屋では、まさに奇跡のような味わいを楽しむことができるだろう。そしてそんな味わいを堪能したのなら、いつまでもこの味わいを楽しめることに感謝の念すら覚えてしまうに違いないのだ。

<お店の情報>

お店 上州屋

住所 神奈川県川崎市幸区下平間214-1 フロール川崎下平間第2

営業時間 水曜日から日曜日 16:00 〜 22:00

定休日 月曜日・火曜日

