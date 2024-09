ヘンリー王子が米ニューヨークを訪問し、世界保健機関(WHO)主催の晩餐会と「コンコルディア・サミット」に出席した。妻・メーガン妃は同行しておらず、ヘンリー王子は単身でイベント会場に姿を見せた。王子は誕生日前日、メーガン妃の友人のイベントに連れ回されていた。ようやく一人で行動したことに対して、SNSでは「妻の束縛から解放されて幸せそう」といったコメントがあがっている。

ヘンリー王子がニューヨークを訪れ、現地で開催されたイベントに連日出席した。22日(以下、現地時間)には、世界保健機関(WHO)が主催する「子どもに対する暴力とそれが精神衛生に与える影響」に焦点を当てた晩餐会に出席した。開始前には、ヘンリー王子がベルギーのマティルド王妃と挨拶を交わす場面が目撃された。現地メディアが掲載した写真には、白いシャツに黒いスーツ姿のヘンリー王子が、赤いドレスを着たマティルド王妃と対面している場面が写っている。2人はお互いの肩に手を当てながら、笑顔で言葉を交わしていた。その後、王子は米俳優で映画監督のフォレスト・ウィテカーや数人の国連機関長らに挨拶したと報じられている。別の写真では、晩餐会の長いテーブル席で、ヘンリー王子がベルギーのアレクサンダー・ドゥ=クロー首相の隣に座り、向かい側にはマティルド王妃が着席している。会場には、翌23日午前に開催される国連総会に出席する、スウェーデン、コロンビア、ジンバブエ、ジョージア、カナダ、アイスランド、ブラジルなど世界各国のリーダーが参加していた。そして23日にヘンリー王子は「第14回コンコルディア・サミット」に出席し、「ダイアナ・レガシー・アワード」の受賞者2人とメンタルヘルスについて語り合った。現地メディアによると、王子はダイアナ妃を偲ぶ賞を受賞した彼らに「指導者や権力のある立場の人々が、あなたに耳を傾けてくれていると感じますか?」と尋ねた後、この栄誉が彼らの活動に役立っていることを願うと付け加えた。なお今回、ヘンリー王子はニューヨークを単身で訪問しており、メーガン妃は同行していない。王子は40歳の誕生日前日の14日、昼にメーガン妃の友人のイベントに同行した。夜は、彼女の友人タイラー・ペリーの誕生日パーティにも出席した。しかし、20日にケヴィン・コスナーの邸宅で行われた慈善イベントに、メーガン妃は体調不良で欠席し、ヘンリー王子が一人で参加していた。誕生日前日にメーガン妃に連れ回されたヘンリー王子が、ようやく単身でニューヨークへ向かったことに、SNSではこのような意見が寄せられた。「メーガンの束縛から解放されて、ヘンリーはとても幸せそうだ。」「妻のサポートがなかったと、不満を言ったりしないかしら?」一方、王室公務を離れたにもかかわらず、米国でも大きなイベントに出演し続ける王子について、批判の声も聞かれた。「ヘンリーはまたもや自分の居場所を確保するために、自己宣伝ツアーに出かけたよ。メーガンは夫の手を握って出席することができないことで、メディアに大きく取り上げられるだろう。」「ヘンリーが現れると、どのイベントも茶番になり、嘲笑やジョークに見えてしまう。メーガンと家にこもっているべきだ。」8月にヘンリー王子の広報担当者は、9月の「国連総会ハイレベル・ウィーク」と「気候ウィーク」の期間中に、王子がニューヨークを訪問すると発表した。今回の訪問は、王子の後援や慈善活動を推進するためで、「アフリカン・パークス」「ヘイロー・トラスト」「ダイアナ・アワード」「トラヴァリスト」などのイベントに出席する予定だと伝えられている。画像は『The Prince and Princess of Wales Instagram「Farvel Denmark」』『Concordia Instagram「We’re thrilled to introduce more esteemed leaders joining us for the 2024 Annual Summit this September in NYC,」』『Belgian Royal Palace Instagram「La Reine a assisté hier à l’ouverture du Sommet de l’Avenir à New York,」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)