アクションゲーム「クラッシュ・バンディクー(tm)」の主人公クラッシュが大きなぬいぐるみになってクレーンゲームに登場。

9月より、全国のナムコ限定でクレーンゲーム専用景品として発売されます。

景品は、「クラッシュ・バンディクー BIGぬいぐるみ」に加え、バンディクーにボールチェーンが付いた「クラッシュ・バンディクーマスコットボールチェーン」。

マスコットボールチェーンは、ゲーム内に登場する爆弾箱のTNTや精霊アクアクを付けたクラッシュなど全4種類がラインナップされています。

また、発売を記念して、ナムコプライズ担当のXにて9月16日から23日まで、キャンペーン限定のクラッシュ特大ぬいぐるみが当たるフォロー&リポストキャンペーンを実施。

応募者の中から抽選で3人に、約100cmの「クラッシュ特大ぬいぐるみ」が贈られます。

なお、景品の店舗導入は9月の4週目より、導入時期は店舗によって異なるとのことです。

(c)2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CRASH, and CRASH BANDICOOT are trademarks of Activision Publishing, Inc.

情報提供:株式会社エスケイジャパン

