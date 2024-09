「たれぱんだ」「こげぱん」「アフロ犬」「にゃんにゃんにゃんこ」2000年代初期に人気を博したサンエックスキャラクターたちが大集合! 懐かしのあの子たちの新作グッズが登場する。「サンエックスキャラクターズ あのころのともだち」をテーマとした、2000年代初期に人気を博したキャラクター「たれぱんだ」「こげぱん」「アフロ犬」「にゃんにゃんにゃんこ」のタイルシールやボストン型ポーチなど、あの頃を思い出す懐かしアイテムがやってくる。

ラインナップはメモパッド、ボールペン、タイルシール、クリアホルダーセット、アクリルスタンド、ボストン型ポーチ、ぶらさげぬいぐるみなど。中でもキャラクターのぬいぐるみにご注目!「たれぱんだ」は独特のくたっと感を、「にゃんにゃんにゃんこ」は取り出しができるどら焼きクッションにIN!「こげぱん」はパン風ポーチとセットとなっており、「アフロ犬」はアフロの取り外しが可能に。各キャラクターの個性を取り入れたキュートなぬいぐるみたちをどうぞお見逃しなく。2000年代初期に幼少期を過ごした20代〜30代にはたまらない、令和世代には新鮮な可愛いキャラクターたちの魅力を再び味わってみてはいかが?(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.