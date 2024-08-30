J1¹ß³Ê·÷¤«¤éµÞÉâ¾å¡¡5Àï13ÆÀÅÀ¡Ä²÷¿Ê·â¥¯¥é¥Ö¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¶¯¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×
µþÅÔ¤¬¿·¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯É½
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï¡¢8·î24Æü¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Âè28Àá¤ÇFCÅìµþ¤Ë´°¾¡¤·½ç°Ì¤ò15°Ì¤Ë¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×Àï¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¡£¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¶¯¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëµþÅÔ¤Ï¡¢Á°È¾Àï¤ÇÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¶ìÀï¡£ºÇ²¼°Ì¤ËÍî¤Á¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè21Àá¤Î¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÀï¡Ê1-0¡Ë¤Ç¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë8»î¹ç¤Ç6¾¡1Ê¬¤±1ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢6·î¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬6Àï6È¯¤ÈÂçË½¤ì¡£FW¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¡¢FW¸¶ÂçÃÒ¤â¹¥Ä´¤Ç¡¢¹¶·â¿Ø¤Î³èÌö¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎµÞÉâ¾å¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç½ªÈ×Àï¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÀª¤¤¤È¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤ÏÈæÎã¡×¡Ö¶¯¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¡È¾å¾º¡É¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡ÖÁ´Éô¾¡¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤Ê¤é¤ó¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿»Ô»³¸÷°ì»á¤Ï¡Ö¸åÈ¾Àï¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡¢Â¿¿§¤Î¾å¾º¥é¥¤¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÀ©ºî¡×¤È¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿´ê¤¤¤ò¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¤Ï31Æü¤Ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÆñÅ¨¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë